Koniec śledztwa w sprawie śmierci Piotra Woźniaka-Staraka! Co ustalono?

Prokurator Okręgowy w Olsztynie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa do w sprawie wypadku na Jeziorze Kisajno w nocy 18 sierpnia 2019 roku, w którym zginął Piotr Woźniak-Starak - informuje se.pl.

Decyzję ogłoszono w ostatnim dniu mijającego roku. Co ustaliła prokuratura? W czasie śledztwa potwierdziła, że to sam producent filmowy przyczynił się do wypadku.

- Znajdujący się w stanie nietrzeźwości prowadził na jeziorach Kisajno, Niegocin i Boczne łódź motorową, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym wykonując manewr skrętu łodzi z jednoczesnym przyspieszeniem, w wyniku czego pasażerka łodzi wypadła za burtę - WP.pl cytuje rzecznika Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prokuratora Krzysztofa Stodolnego.

Po manewrze Piotr Woźniak-Starak również znalazł się w jeziorze.

- Został uderzony pracującą śrubą między innymi w głowę. Spowodowało to szereg obrażeń skutkujących śmiercią - dodaje prokurator.

Jak informuje prokuratura, postępowanie w sprawie prowadzenia pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości oraz w sprawie spowodowania wypadku, zostało umorzone.

