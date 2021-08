Agnieszka Woźniak-Starak zrobiła tatuaż na twarzy. Aby uzyskać ten efekt musiała sporo wydać

Agnieszka Woźniak-Starak to zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Chociaż jej styl nie jest nachalny to nie boi się eksperymentować z modą i nie raz już dała tego dowód. Tym razem zdecydowała się na supermodny tatuaż na... twarzy! Efekt naprawdę robi wrażenie, ale niewiele kobiet by się na niego zdecydowało zobaczcie sami!

Agnieszka Woźniak-Starak ma sztuczne piegi

Agnieszka Woźniak-Starak uwielbia modę. Jej szałowe stylizacje możemy podziwiać nie tylko w "Dzień Dobry TVN" ale również każdorazowo, gdy zostanie przyłapana przez paparazzi na mieście. Dziennikarka nie boi się eksperymentować z modą i często sięga po dość szokujące projekty najsłynniejszych twórców mody na świecie. To właśnie Agnieszka Woźniak-Starak nie zawahała ubrać się kontrowersyjnych butów w stylu "racic", których internauci nie tylko nie rozumieją ale również nienawidzą:

Przepraszam i nie będę podporządkowywać się głosom internautów, którzy chcą, żebym je zmieniła. To są moje buty, ja je lubię i mnie się podobają - mówiła gwiazda TVN

Kontrowersyjne projekty Margieli w japońskim stylu to nie jedyne odważne elementy stylizacji, na jakie decyduje się Agnieszka Woźniak-Starak. Tym razem gwiazda "Dzień Dobry TVN" uległa jednak innej, urodowej modzie, na którą nie każda kobieta by się odważyła. Chodzi o permanentny makijaż piegów. Taki zabieg utrzymuje się na twarzy nawet do roku i trzeba za niego zapłacić już od ok. 500 zł.

Trend na sztuczne piegi trwa już od jakiegoś czasu. Guru mody i urody przedstawiają w sieci różne triki, jak uzyskać efekt, bez potrzeby permanentnego makijażu. Można go stworzyć między innymi zwykłym cieniem do powiek. Internautki starają się nakładać go nieregularnie nawet za pomocą zwykłej szczotki do włosów. Agnieszka Woźniak-Starak jednak zdecydowała się na trwały i profesjonalny efekt i udała się do gabinetu medycyny estetycznej. Podoba wam się jej nowy look? Trzeba przyznać, że sztuczne piegi w połączeniu z naturalną urodą dziennikarki, dodały jej tylko uroku.

Nowe piegi Agnieszki Woźniak-Starak są bardzo delikatnie widoczne i jeżeli ktoś nie miał świadomości, że ich wcześniej nie miała zupełnie nie zwróci na nie uwagi. Dziennikarka uwielbia podążać za trendami a jej stylizacje zawsze są wyważone, nawet jeżeli decyduje się na kontrowersyjne elementy, jak poniższe buty. Lubicie styl Agnieszki Woźniak-Starak?