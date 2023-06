Agnieszka Woźniak-Starak jest w gronie pięciu prowadzących, którzy na dobre pożegnali się z programem "Dzień dobry TVN". Wieści o zwolnieniach spadły jak grom z jasnego nieba - nikt nie spodziewał się aż takich rewolucji w śniadaniówce. Teraz wszyscy czekają aż sami zainteresowani zabiorą głos w tej sprawie i Agnieszka Woźniak-Starak właśnie to zrobiła. Jak skomentowała utratę pracy w "Dzień dobry TVN"? Agnieszka Woźniak-Starak zabrała głos w sprawie zwolnień w "Dzień dobry TVN" Agnieszka Woźniak-Starak od trzech lat współprowadziła poranny program "Dzień Dobry TVN" u boku Ewy Drzyzgi. Teraz jednak jej programowa partnerka stworzy duet z Krzysztofem Skórzyńskim, a Agnieszka Woźniak-Starak żegna się z porannym show TVN. Zanim Woźniak-Starak zabrała głos w sprawie, jako pierwsza Anna Kalczyńska skomentowała zwolnienie z "Dzień dobry TVN" i wyznała, że ta decyzja była dla niej zaskoczeniem. Agnieszka Woźniak-Starak podeszła do sprawy nieco bardziej optymistycznie i skupiła się na pozytywach tej sytuacji. - Zawsze potarzam, że lubię zmiany, to sporo w życiu ułatwia. Wszystkich, którzy próbowali się do mnie dzisiaj dodzwonić bardzo przepraszam, ale to był wyjątkowo intensywny wieczór. I piękny również - napisała Agnieszka Woźniak-Starak. Zobacz także: Rewolucja w "Dzień Dobry TVN"! Z programem pożegnali się najpopularniejsi prowadzący W gronie osób, które żegnają się z programem " Dzień Dobry TVN " jest Andrzej Sołtysiak, Anna Kalczyńska i Małgorzata Ohme, którzy prawdopodobnie odchodzą całkowicie ze stacji TVN. Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek-Majdan mają zaś poprowadzić nowe formaty. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak zwróciła uwagę...