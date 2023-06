Internet huczy od plotek na temat "Dzień Dobry TVN". Wszystko dlatego, że z programem musi się pożegnać aż pięciu dotychczasowych prowadzących. W jesiennym wydaniu show zabranie m.in. dwóch głośnych nazwisk, ponieważ odchodzi Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek-Majdan. Teraz wiemy, jak zostały pożegnane.

Zwolnienia prowadzących z "Dzień Dobry TVN". Wyciekł "pożegnalny" e-mail

Dla wielu osób najnowsza decyzja stacji jest prawdziwym zaskoczeniem. Choć część widzów podejrzewała, że w najbliższym czasie w "Dzień Dobry TVN" mogą zajść pewne zmiany, chyba nikt nie spodziewał się, że w jesiennym wydaniu zabraknie aż tylu dotychczasowych nazwisk. Okazało się, że od września w "Dzień Dobry TVN" nie pojawi się już Małgorzata Rozenek-Majdan, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Ohme, Andrzej Sołtysik i Anna Kalczyńska. Informacja pojawiła się na oficjalnym profilu na Instagramie programu, gdzie podziękowano gwiazdom za "współpracę, ich profesjonalizm, uśmiech, otwartość na drugiego człowieka". Możliwe, że ten los podzieli również Filip Chajzer, ponieważ choć nie podziękowano mu w oficjalnym poście, to nie znalazł się wśród wymienionych par, które będą prowadzić kolejny sezon śniadaniówki.

Część ze zwolnionych osób jest tym faktem bardzo zaskoczona. Choć Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek-Majdan mają określone plany na przyszłość, ponieważ poinformowano o ich nowych programach, to nie wiadomo, co czeka pozostałych prowadzących. Jednak, mimo obecnego chaosu, gwiazdy mogły liczyć na obszerne pożegnanie ze strony produkcji "Dzień Dobry TVN" w... wiadomości e-mail. Portal Plotek.pl dotarł do pożegnalnego e-maila, który został wysłany prowadzącym. Według medialnych doniesień, rozmowy z gwiazdami na temat zwolnień miały nastąpić niewiele wcześniej, niż podano oficjalną informację.

- Chcę, byście wiedzieli, że pisanie wiadomości takich jak ta jest dla mnie bardzo trudne. Mam też świadomość, że nie będzie Wam łatwo czytać tego, co mam do przekazania. Wszystko, co napisałabym o tym, jak duży wkład miała każda z tych osób w tworzenie "DDTVN" byłoby frazesem. Aniu, Gosiu, Małgosiu, Agnieszko, Andrzeju, jestem ogromnie wdzięczna za to, że mogłam spotkać Was na swojej zawodowej drodze, czerpać z Waszego doświadczenia i wiedzy, obserwować profesjonalizm, zaangażowanie i pasję, z jaką każdego dnia podchodziliście do pracy w redakcji - cytuje portal Plotek.pl treść pożegnalnego e-maila dla prowadzących "Dzień Dobry TVN".

Nie tylko podkreślono wkład dotychczasowych prowadzących w tworzenie programu, ale zapewniono również, że już zawsze będą częścią "rodziny Dzień Dobry TVN".

- W imieniu całego zespołu chcę Wam za to BARDZO, BARDZO PODZIĘKOWAĆ! Będziemy pamiętać wszystkie wspólnie spędzone chwile, każdą rozmowę, szalony pomysł, który razem zrealizowaliśmy. Wiem, że "Dzień dobry TVN" było dla Was czymś znacznie więcej, niż tylko miejscem pracy, dlatego chcę zapewnić, że już zawsze pozostaniecie rodziną "DDTVN".

Będziecie tęsknić za dotychczasowymi prowadzącymi? Co sądzicie o takiej formie pożegnania z gwiazdami "Dzień Dobry TVN"?

