Agnieszka Włodarczyk z synem na Festiwalu Filmowym w Gdyni! Wieczorem zachwycała na scenie

Agnieszka Włodarczyk jest jedną z gwiazd tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na miejscu aktorka oraz partnerka Roberta Karasia pojawiła się z synem, Milanem! Paparazzi przyłapali gwiazdę tuż przed wejściem na scenę! Zobaczcie, jak się prezentowała.

Agnieszka Włodarczyk znów jest na językach! Jakiś czas temu aktorka nie była tak aktywna w mediach społecznościowych, ale odkąd została mamą, wszystko się zmieniło. Zaczęło się od relacjonowania częstych podróży, na które wyjeżdżała z mistrzem świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana Robertem Karasiem. Potem chętnie dzieliła się przemyśleniami i radami na tematy macierzyńskie. Ostatnio przyznała nawet, że została influencerką i nie spieszy się jej do normalnej pracy:

Czy wrócę do normalnej pracy? Kiedy to się stanie? Tego nie wie. Wiem natomiast, że teraz absolutnie sobie tego nie wyobrażam. Owszem, zdarzyło mi się wziąć udział w programie, czy zaśpiewać na letniej trasie Dwójki, ale to była chwila bez małego. Byłam blisko, a Tatuś zajmował się w tym czasie synkiem. Natomiast, żeby pojechać w trasę ze spektaklem? Hmm- nie ma mowy. Jedyna opcja to zabieranie go ze sobą, ale czy tego chcę? Czy muszę? Nie! Pracuję z domu, pracuję obok niego i wiecie co? Póki co, nie chcę inaczej. Zostałam infuencerką czy się to komuś podoba, czy nie - oświadczyła aktorka