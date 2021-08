Agnieszka Włodarczyk karmiła syna piersią w restauracji. Takich reakcji się nie spodziewała 

Agnieszka Kaczorowska jest już w domu po porodzie. Aktorka i tancerka zaledwie trzy dni temu urodziła swoją drugą córeczkę - Gabrysię. Gwiazda rodziła w Centrum Porodów Naturalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny, i jak sama pisała był to piękny naturalny poród. A do tego błyskawiczny. To było coś niesamowitego i błyskawicznego! 🙈 Za mną kompletnie inny poród niż 2 lata temu… taki wymarzony, upragniony. Taki poród po którym czuję się heroską! Teraz pokazała na swoim profilu instagramowym drugie zdjęcie z córeczką - już z domu. Widzimy na nim jak Kaczorowska-Pela karmi Gabi piersią. Przy okazji napisała, jak zamierza podejść drugim razem do tematu karmienia piersią. Zobacz także: Mąż Agnieszki Kaczorowskiej zdradził szczegóły jej porodu! Tak pomagał jej urodzić Gabrysię Agnieszka Kaczorowska pokazała na zdjęciu jak karmi piersią Gabi Tancerka znana z „Tańca z gwiazdami” podzieliła się z innymi mamami swoimi obserwacjami na temat karmienia piersią. Gwiazda w ten sposób postanowiła uczcić Światowy Dzień Karmienia Piersią. My już szczęśliwie w domu - zaczęła swój wpis Kaczorowska. - Zaczynamy przygodę z karmieniem od początku… Poprzednim razem trwała ona 16 miesięcy i było to niesamowite doświadczenie. Teraz też nie wyobrażam sobie inaczej! Na razie się siebie uczymy… - napisała. Agnieszka Kaczorowska-Pela tym razem zamierza coś jednak zmienić: (…) chcę dodatkowo oddawać mleko do banku mleka kobiecego… Coś, co powinnam zrobić już poprzednim razem. Przy okazji nawiązała do kontrowersji, które ciągle wywołuje karmienie piersią. Każda z nas dokonuje swoich wyborów. Za każdą z nas stoi inna historia. Temat karmienia jest drażliwy, o czym...