Agnieszka Włodarczyk zachwyca figurą miesiąc po porodzie! Zobaczcie zdjęcia

Agnieszka Włodarczyk wystąpiła na Wakacyjnej Trasie Dwójki 2021. Gwiazda zaśpiewała na scenie w Ostródzie i zachwyciła swoim wyglądem. Agnieszka Włodarczyk zaledwie kilka tygodni temu została mamą, a teraz zaprezentowała się w naprawdę seksownych stylizacjach. Kreacje podkreśliły jej świetną figurę! Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia gwiazdy!

Agnieszka Włodarczyk dokładnie 7 lipca po raz pierwszy została mamą. Na świecie pojawił się wówczas syn aktorki i piosenkarki, mały Milan. Szczęśliwa gwiazda ogłosiła radosną wiadomość w sieci i od tamtej chwili chętnie pokazuje w mediach społecznościowych zdjęcia maleństwa. Teraz okazuje się, że nieco ponad miesiąc po porodzie młoda mama wróciła już na scenę.

Agnieszka Włodarczyk w miniony weekend wystąpiła podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki 2021 w Ostródzie. Młoda mama zaprezentowała się w dwóch stylizacjach. Agnieszka Włodarczyk podkreśliła świetną figurę w krótkiej sukience i musimy przyznać, że wyglądała naprawdę świetnie!

Jacek Kurnikowski/AKPA

Agnieszka Włodarczyk pokazała się również w cekinowej marynarce, którą połączyła z czarnymi obcisłymi spodniami i ciemnymi szpilkami. Młoda mama wyglądała jak milion dolarów na scenie w Ostródzie!

Niestety, okazuje się, że tuż przed imprezą Agnieszka Włodarczyk miała mały problem z... butami.

Jacek Kurnikowski/AKPA

Aktorka w nowym wpisie na Instagramie zdradziła, że dzień przez występem okazało się, że jej wszystkie szpilki są na nią za małe.

…więc mówisz swojej stylistce, żeby brała co chce, bo masz w szafie szpilek do wyboru do koloru i to nie byla jakich! - napisała na Instagramie. (...) Rozmiar 37, wysokość obcasa 12,5 cm. Bajka!

Tyle tylko, że dzień przed wyjazdem do pracy okazuje się, że wszystkie są za małe o rozmiar 🤦‍♀️ 🤰🤷‍♀️

Kurtyna- dodała.