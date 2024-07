"The Voice of Poland" to z pewnością program, który wzbudza ogromne emocje. Na scenie nie brakuje wielkich talentów, o których rywalizują wszyscy jurorzy. Dużo emocji budzi też relacja dwóch diw - Justyny Steczkowskiej i Edyty Górniak. Artystki nie szczędzą sobie zabawnych złośliwości i śmiesznych komentarzy. Przypomnijmy: Tomson do Górniak i Steczkowskiej: Która z was jest większą diwą? Riposta Justyny mistrzowska

Reklama

W najbliższym odcinku największą sensacją będzie występ Agnieszki Twardowskiej. Solistka wybrała trudny utwór - "Stay with me". Poradziła sobie z nim znakomicie, o czym świadczy reakcja trenerów - wszyscy poza Justyną odwrócili się już po kilku dźwiękach. Steczkowska postanowiła wcisnąć grzybek pod sam koniec, czym zaskoczyła innych trenerów, którzy myśleli, że nie zdecyduje się na to. Kogo wybierze Agnieszka?

Przekonamy się już w najbliższą sobotę o 20:00 w TVP 2.

Zobacz: The Voice: Michalina zadziwiła jurorów. Byli pewni, że jest chłopakiem

Zobacz także

Reklama

Sesja jurorów The Voice of Poland: