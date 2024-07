Podczas niedzielnego odcinka "Na Językach" Agnieszka Szulim wystąpiła w fantastycznej kurtce. Oczywiście, gwiazda po raz kolejny postawiła na rodzimą markę. Modny bomber w kwiatowy wzór to najnowszy projekt Michaela Hekmata dla Blessus, który wejdzie do sprzedaży już w maju. Jej koszt to ok. 695 złotych.

Agnieszka Szulim swojego bombera połączyła z dresowymi spodniami, prostym topem i delikatną biżuterią. Wisienką na torcie okazała się różowa szminka, bez której ostatnio gwiazda nie rusza się z domu. A wam jak się podoba ten modny ciuch od polskiej marki?