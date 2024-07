Agnieszka Szulim ma dość życia w willi Piotra Woźniaka-Staraka w Konstancinie? Okazuje się, że prezenterce brakuje wyjść ze znajomymi do warszawskich klubów i knajp. Nie jest tajemnicą, że dla związku z ukochanym, Agnieszka Szulim zmieniła swoje życie, przeprowadziła się z mieszkania w centrum Warszawy do jego willi w Konstancinie i przestała pojawiać się na warszawskich imprezach. Jednak wygodne życie w pięknych wnętrzach zaczęło ją męczyć i jak podaje fakt.pl - prezenterka ma syndrom zamknięcia w złotej klatce.

Dla ukochanej Starak organizuje zatem imprezy w swojej willi, ale ona wolałaby bawić się w centrum Warszawy i czasem wyjść nawet bez niego. Taki scenariusz nie podoba się Piotrowi, ponieważ gdy Agnieszka jakiś czas temu została przyłapana w centrum Warszawy na piciu rano szampana w jednej z knajp, mama Piotra nie była zadowolona.

Jego rodzina uważa, że Agnieszka jako przyszła pani Starak musi się odpowiednio zachowywać. By mogła się zabawić, Piotr organizuje imprezy w swojej posiadłości w Konstancinie. Ale Agnieszka uważa, że to nie to samo – dodaje informator gazety.