Agnieszka Szulim nie wytrzymała i również odezwała się w sprawie plotki o romansie Piotra Woźniaka-Staraka. Dziennikarka zdradziła też przy okazji, kto zaprojektuje jej sukienkę ślubną. To dziewczyna, z którą widziano Piotra za rękę, czyli Blanka Jordan, współtwórczyni marki Bizuu!

Ups, mam zdjęcia z tą samą "tajemniczą blondynką", która w dodatku zaprojektuje moją ślubną sukienkę - napisała przy zdjęciu z Blanką Jordan Agnieszka Szulim.

Tym samym już wiadomo, że to marka Bizuu stworzy suknię ślubną dla Szulim. Skąd całe zamieszanie z romansem i kryzysem w związku Szulim i Woźniaka-Staraka?

Jeden z tabloidów opublikował zdjęcia jak po wyjeździe narzeczonej do Azji, by nagrywać program "Azja Express", Piotr Woźniak-Starak szedł za rękę z pewną blondynką. Teraz już wiadomo, że to Blanka Jordan, przyjaciółka narzeczonych. Wcześniej Piotr Woźniak-Starak wrzucił zdjęcie Szulim z dnia jej wyjazdu. A potem dementował plotki o rozstaniu.

