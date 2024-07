Agnieszka Sienkiewicz jest bardzo dyskretną gwiazdą. Nie opowiada o swoim życiu prywatnym. Nigdy oficjalnie nie potwierdziła, że jest zaręczona z Mikołajem Gauerem. Dla magazynu "Party" zrobiła jednak wyjątek i udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o pierwszych miesiącach macierzyństwa i zdradziła między słowami kilka innych sekretów. Na wywiad Agnieszka przyszła z pięknym pierścionkiem, który wyglądał na zaręczynowy. Na pytanie, czy się zaręczyła, powiedziała:

No i co ja mam ci powiedzieć? To są właśnie takie sprawy, które chcę zostawić dla siebie.