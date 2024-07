1 z 7

Już dziś wieczorem fani "Przyjaciółek" będą mogli obejrzeć najnowszy odcinek serialu, w którym Agnieszka Sienkiewicz będzie podrywać Mikołaja Krawczyka. Okazuje się bowiem, że serialowa Dorota Rozwenc postanowiła uwieść przystojnego Łukasza Grabowskiego, który według niej jest wymarzonym kandydatem na ojca jej dziecka.

Zobacz: Krawczyk wygrał sprawę w sądzie z Zając. Poszło o dzieci

Dorota, w którą brawurowo wciela się Agnieszka Sienkiewicz, wcześniej miała chytry plan, aby to z mężem Ingi zajść w ciąże, jednak nie udało się jej osiagnąć sukcesu. Przebojowa Rozwenc znalazła sobie drugiego kandydata, Łukasza Grabowskiego granego przez Krawczyka. Rozwenc pojawiła się na siłowni, gdzie ćwiczy Grabowski i zabrała córeczkę Ingi do Palacu Kultury i Nauki z nadzieją, że spotka tam swojego nowego wybranka. Niestety, zaoferowana rozmową Dorota nie zauważa, co dzieje się z Hania...

Zobacz na BabyOnline.pl: Historia Joli z Poznania: "Zdrada nie popłaca. Ja straciłam dziecko"

Już dzisiaj o 21.05 na antenie Polsatu będziecie mogli zobaczyć co jeszcze wydarzy się w serialu "Przyjaciółki". Będziecie oglądać?