Agnieszka Popielewicz z powodzeniem sprawdza się na antenie Polsatu jako prowadząca licznych wydarzeń okolicznościowych i programów. Gwiazda aktywnie też też przygotowuje się do startu swojego portalu dla nowożeńców "Powiedzmy Tak" (zobacz), a to wszystko sprytnie łączy z macierzyństwem. W styczniu ubiegłego roku na świecie powitała swoją córkę Martę.

W rozmowie z "Grazią" Popielewicz zdradziła jakie są jej plany na 2014 rok:

- Nie chcę mówić o tym, co jest na kartce i czeka na realizację. Wiele osób myśli, że moją jedyną aktywnością jest praca na ekranie i przy programach telewizyjnych. To moje ulubione zajęcie, ale to nie jest pełny etat, więc znalazłam sobie kilka innych rzeczy, m.in. portal internetowy "Powiedzmy Tak". Pracuję w branży eventowej - już nie tylko jako twarz, ale też jako osoba, która wymyśla i planuje.