27 listopada 2025 roku zmarła Agnieszka Maciąg, znana polska modelka, autorka książek i osobowość medialna. Miała 56 lat. Informację o jej śmierci przekazał w mediach społecznościowych mąż, Robert Wolański. Jak podano, artystka od dłuższego czasu zmagała się z chorobą nowotworową. "Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie" - napisał. Wypowiedź pełna emocji potwierdziła doniesienia o śmierci jego żony, z którą spędził niemal trzy dekady. Pierwsze małżeństwo modelki zakończyło się w 1996 r. Kim był jej pierwszy mąż? To syn znanej w całej Polsce aktorki.

Życie prywatne Agnieszki Maciąg. Kim był jej pierwszy mąż?

W czwartek, 27 listopada 2025 roku., media obiegła tragiczna wiadomość. W wieku zalewie 56 lat zmarła Agnieszka Maciąg, a jej ukochany mąż potwierdził wstrząsającą informację. Od wielu lat celebrytka zmagała się z chorobą nowotworową. W marcu 2025 roku modelka poinformowała fanów o nawrocie choroby. Pomimo zdrowotnych problemów i licznych wcześniejszych konfliktów w związku, ukochany mąż był u jej boku do samego końca.

Dla wielu fanów zmarłej modelki historia miłości Agnieszki Maciąg i Roberta Wolańskiego jest niczym sceniariusz na film, który porusza do łez. Para była ze sobą 30 lat i w 2011 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Jednak mało kto wie, że wcześniej celebrytka była w związku małżeńskim z Pawłem Maciągiem. Co ciekawe, to syn znanej aktorki Barbary Wrzesińskiej. Para doczekała się syna Michała. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1996 roku.W tym samym roku modelka poznała fotografa Roberta Wolańskiego, z którym związała się zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Z tego związku urodziła się córka Helena.

Przyjaźń z byłą teściową przetrwała rozwód

Mimo zakończenia pierwszego małżeństwa Agnieszka Maciąg zachowała bardzo dobre relacje z byłą teściową, Barbarą Wrzesińską. W wywiadach często mówiła o niej z uznaniem i szacunkiem. W rozmowie z magazynem "Viva!" wspominała:

Basia jest autorką swojego życia. Stworzyła świat idealny, w którym ludzie się kochają. I... jej się to udaje! Bardzo chciałabym brać z niej przykład. Najbardziej niezwykłe jest to, że polubiła mojego obecnego mężczyznę, Roberta. Cieszy mnie, że wciąż jest obecna w naszym życiu.

Kim była Agnieszka Maciąg?

Agnieszka Maciąg była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat 90. Pracowała z wieloma znanymi fotografami i domami mody. Po zakończeniu kariery modelki poświęciła się pisaniu. Wydała szereg poradników i książek dotyczących duchowości, zdrowego stylu życia oraz relacji międzyludzkich. Śmierć Agnieszki Maciąg to ogromna strata dla świata kultury i mody. Pozostawiła po sobie dwoje dzieci i wielką spuściznę literacką.

W ciągu ostatnich lat Agnieszka Maciąg zmagała się z nowotworem. O pogarszającym się stanie zdrowia poinformowała już w marcu 2025 roku. Wówczas wycofała się z życia publicznego i ograniczyła aktywność medialną. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez bliskich, do samego końca otaczała się rodziną. Jej śmierć poruszyła nie tylko najbliższych, ale także liczne grono fanów, którzy cenili ją za szczerość, wrażliwość i duchowe podejście do życia.

