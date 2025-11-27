27 listopada 2025 roku bliscy Agnieszki Maciąg przekazali dramatyczną wiadomość o jej śmierci. Gwiazda odeszła po długiej i wyczerpującej walce z nowotworem. Magda Steczkowska opublikowała w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie modelki, które opatrzyła poruszającym opisem.

Agnieszka Maciąg nie żyje

Dzisiejsze popołudnie okazało się wyjątkowo smutne dla fanów Agnieszki Maciąg. Bliscy modelki poinformowali o jej śmierci, co wywołało ogromny żal i poruszenie w środowisku medialnym. Gwiazda zmarła w wieku zaledwie 56 lat po długiej walce z chorobą nowotworową, pozostawiając po sobie pustkę w sercach wielu osób, które ją podziwiały i ceniły.

Agnieszka Maciąg osierociła dwoje dzieci. Jej córka ma zaledwie 13 lat. Była związana z Robertem Wolańskim, z którym tworzyła parę przez blisko trzy dekady. Ich rodzina była dla niej ogromnym wsparciem i sensem życia.

Magda Steczkowska żegna Agnieszkę Maciąg

Na Instagramie Magdy Steczkowskiej pojawiło się czarno-białe zdjęcie Agnieszki Maciąg. Opis, który celebrytka zamieściła pod fotografią, wyciska z oczu łzy. Piosenkarka w poruszających słowach pożegnała swoją bliską koleżankę. Wpis szybko zdobył wiele reakcji od fanów i obserwatorów, którzy dzielili swój smutek.

Agunia… Brakuje mi słów… Dziękuję za tak wiele. Twoje światło zostanie ze mną na zawsze. Do zobaczenia napisała Steczkowska.

Pod wpisem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy od wstrząśniętych internautów. Śmierć modelki wywołała lawinę smutku również wśród fanów Magdy Steczkowskiej.

Kobieta z ogromną klasą… piękna wewnątrz.. nie sprzedała się dla suplementów i reklam na instagramie jak wieczność znanych osób… Już nie cierpi

Czy można przeżyć śmierć osoby zupełnie obcej, a tak dobrze znanej? Do zobaczenia Pani Agnieszko. Dzięki nas tylko czas...

To jest niemożliwe

Bardzo smutna wiadomość pisali poruszeni internauci.

