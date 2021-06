Mąż Agnieszki Kaczorowskiej stanął w obronie ukochanej, a fani zmiękli? "Klasa"

"Zostaliśmy oblani miłością. 26 lipca na świat przyszła nasza kruszynka, nasz cud, nasze szczęście”, napisała Agnieszka Kaczorowska-Pela na Instagramie, informując swoich fanów, że jej pierwsze dziecko, córka Emilia jest już na świecie. Gwiazda i jej mąż Maciej Pela po prostu zwariowali na punkcie swojej córeczki! Oszalałam z miłości! Macierzyństwo faktycznie wywraca świat kobiety do góry nogami. Zawsze miałam problem z tym, by wypoczywać i nic nie robić, a teraz jest zupełnie inaczej. Potrafię godzinami przyglądać się, jak maleńka śpi! Nie brakuje mi też cierpliwości podczas karmienia - mówi "Fleszowi" aktorka. Nie ukrywa przy tym, że w pierwszych chwilach po porodzie bardzo pomagał jej certyfikowany doradca laktacyjny. Jestem mu wdzięczna za każdą poradę i każdej kobiecie polecam skorzystać z usług kogoś takiego - dodaje Agnieszka. Pierwsze dni po powrocie Kaczorowskiej ze szpitala cała trójka spędziła w… wynajętym mieszkaniu. Okazuje się, że kilka tygodni przed pojawieniem się maleństwa para postanowiła zrobić w swoim życiu rewolucję. Oboje wzięli kredyt i kupili wymarzony dom z ogródkiem. Ponieważ Agnieszka błyskawicznie sprzedała swój niewielki apartament na Saskiej Kępie, teraz mają „okres przejściowy”, podczas którego ich nowe lokum jest remontowane. Agnieszka i Maciej planowali przeprowadzkę do niego już na październik, ale wszystko wskazuje na to, że opóźni się ona o kilka tygodni. Natomiast już we wrześniu Agnieszkę czeka zupełnie inna niespodzianka. 16 lipca, czyli w dniu swoich urodzin, aktorka dostała od męża romantyczny prezent: zaproszenie na wyjazd na pierwszą rocznicę ślubu nad jezioro Como. Co więcej, dokładnie w to samo miejsce we Włoszech, gdzie w kwietniu...