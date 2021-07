Agnieszka Kaczorowska-Pela zdradziła nam termin porodu. Czy już spakowała torbę do szpitala?

Agnieszka Kaczorowska powiedziała sobie, że do 30-tki będzie mieć dwójkę dzieci. Jej marzenia właśnie się spełniają, co potwierdziła na swoim Instagramie. Agnieszka Kaczorowska jest w drugiej ciąży, za kilka miesięcy zostanie mamą drugi raz: Uważajcie o czym marzycie drogie kobiety! A tak serio... jesteśmy przeszczęśliwi, bo to prawda, że spodziewamy się drugiego dziecka”, powiedziała. Agnieszka Kaczorowska zdradziła też, że razem z mężem mieli się tą wiadomością podzielić się za kilka tygodni, ale napływające pytania mediów i ciekawość fanów nakłoniły ich do tego, aby już teraz potwierdzić ciążę. „Niezmiennie uważam, że gratulowanie komuś ciąży, gdy ta osoba o tym nie mówi, jest nie na miejscu z wielu powodów. Za każdą kobietą jest inna historia i myślę, że warto dać każdej z nas przestrzeń na przeżywanie swojej w spokoju”, napisała Agnieszka. Agnieszka Kaczorowska potwierdza drugą ciążę! Za nią bardzo trudny czas! W sumie można powiedzieć, że na 2-3 tygodnie zapadłam w sen zimowy...dosłownie. I dlatego Maciek ostatnio robił w domu praktycznie wszystko (DZIELNY ON). Ale myślę, że wszystko zmierza ku lepszemu”, napisała Agnieszka wyjaśniała też sprawę swojego zdjęcia w białej koszuli, na którym wszyscy widzieli „jej ciążę”. „ Robiąc te sesję byłam w pierwszym miesiącu. Nie wiedziałam jeszcze, że jestem w ciąży, nie miałam żadnego brzucha. Wstawiając to zdjęcie nie pomyślałabym, że je tak niektórzy zinterpretują. Natomiast teraz myślę, że był to dobry impuls do nagłośnienia tematu przedwczesnych gratulacji... dostałam mnóstwo wiadomości z Waszymi historiami. Poruszyłyście moje serce. I mam ogromną nadzieję, że ktoś w przyszłości zastanowi się dwa razy, zanim pogratuluje komuś...