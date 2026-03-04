Agnieszka Kaczorowska już od wielu tygodni, za pośrednictwem mediów społecznościowych, pokazuje swoim fanom kulisy przygotowań do spektaklu, w którym zaprezentuje się razem z Marcinem Rogacewiczem. Niestety, teraz zamiast cieszyć się z nadchodzącej premiery wydarzyło się coś, co sprawiło jej spory kłopot. Podczas relacji na InstaStories ujawniła, co ją spotkało.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz szykują się do premiery spektaklu

Jeszcze kilka miesięcy temu Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zachwycali swoimi występami w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Niestety, para pożegnała się z programem przed finałem, a ich odpadnięcie i zaskakujące pożegnanie z widzami wywołało ogromne emocje. Wokół pary zrobiło się gorąco, a już po kilku dniach Kaczorowska i Rogacewicz ogłosili radosne wieści. Okazało się wówczas, że zakochani znów zatańczą - tym razem jednak we wspólnym spektaklu.

Agnieszka Kaczorowska wraz z Marcinem Rogacewiczem od kilku miesięcy intensywnie pracują nad swoim nowym spektaklem tanecznym, który ma być prezentowany w kilkunastu miastach w Polsce. Oprócz przygotowań do premiery Agnieszka Kaczorowska musi skupić się również na wykańczaniu nowego domu. Jakby tego było mało teraz wydarzyło się coś, czego chyba się kompletnie nie spodziewała.

Agnieszka Kaczorowska poinformowała o kłopotach

Tuż przed ważnym występem Agnieszka Kaczorowska została zaskoczona kolejną przeszkodą. Podczas relacji na InstaStories poinformowała fanów, że złapała gumę w samochodzie.

Kapeć. Jakby było za mało stresu i za dużo czasu przed premierą… napisała i pokazała zdjęcie opony w swoim samochodzie.

Mamy nadzieję, że problem z oponą szybko udało się rozwiązać, a Agnieszka Kaczorowska mogła spokojnie wrócić do swoich obowiązków.

Wielkie zmiany w życiu Agnieszki Kaczorowskiej

W życiu Agnieszki Kaczorowskiej dzieje się naprawdę sporo. Nie dość, że już za kilka dni odbędzie się premiera speklatklu tanecznego, to wciąż remontuje i urząda swój nowy dom. W połowie stycznia Agnieszka Kaczorowska przeprowadziła się do nowego domu i pokazała łazienkę w swoim gniazdku.

Kto wie, być może wkrótce pokaże kolejne pomieszczenia w swojej willi.

Zobacz także: