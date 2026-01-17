Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to obecnie jedna z najgłośniejszych par w polskim show-biznesie. Jakiś czas temu, aktorka informowała o pracach wykończeniowych, jakjie trwają w jej domu, a teraz okazuje się już w nim zamieszkała najprawdopodobniej ze swoim ukochanym. Informację o przeprowadzce ogłosiła sama Agnieszka Kaczorowska, publikując relację na Instagramie. Z radością ogłosiła, "co prawda trochę na budowę, ale udało się przeprowadzić." Przy okazji aktorka pochwaliła się łazienką. Stylowa?

Agnieszka Kaczorowska przeprowadziła się do nowego domu

Jak ujawniła Agnieszka Kaczorowska, przeprowadzka odbyła się tuż przed świętami 2025 roku. Choć dom nie był jeszcze w pełni ukończony, to zapadła decyzja, aby zamieszkać w nowym domu jak najszybciej. Wnętrza wciąż są w fazie malowania, a niektóre elementy, jak blaty łazienkowe, dopiero są montowane.

Bardzo długi, intensywny dzień już ze mną. nic nie nagrałam na sali, bo mieliśmy bardzo dobrą, taką rzetelną próbę, dużo dużo dobrego, no ale teraz po próbie wracam do domku – do nowego domku, nie zdążyłam wam zaktualizować. - wyznała Agnieszka Kaczorowska na Instastory

Choć nie wszystko jest gotowe, to Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że cieszy się z nowego etapu, mimo że nadal żyje na kartonach:

Przed świętami udało się – co prawda trochę na budowę, ale udało się przeprowadzić. Potem wyjechałam na krótki odpoczynek, no i teraz w styczniu odbywało się jeszcze malowanie. Czyli tak zwane życie na kartonach i codzienne sprzątanie i próba odnalezienia się w tej bardzo dziwnej sytuacji. No ale małymi kroczkami do przodu - dodała tancerka.

Tak wygląda łazienka w nowym domu Agnieszki Kaczorowskiej!

W jednej z relacji Kaczorowska zapowiedziała, że po raz pierwszy pokaże łazienkę, choć brakuje w niej jeszcze blatów. Wnętrze pomieszczenia zostało zaprojektowane z dbałością o każdy detal. Dominują w nim jasne kolory, marmurowe płyty na podłodze oraz na jednej ze ścian, tworząc spójną, luksusową całość. Szafka, blat, wanna i planowana umywalka zostały dopasowane kolorystycznie do reszty pomieszczenia.

Idę zobaczyć, bo dzisiaj kamieniarz miał kłaść blaty, więc wszystko wam dziś pokażę

