Zakochani doskonale odnaleźli się w roli prowadzących miłosne wydarzenie, co zgodnie przyznali przed naszą kamerą. Nie ukrywali jednak, że ta medialna przygoda wiązała się z pewnym poświęceniem i przekraczaniem własnych granic. W pewnym momencie Rogacewicz niespodziewanie wypalił: "Było mokro!"

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w zaskakującym wyznaniu

Relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza przez długi czas pozostawała poza zasięgiem mediów, choć - jak się później okazało - byli już wtedy parą. Dopiero ich wspólny udział w programie "Taniec z Gwiazdami" sprawił, że zdecydowali się publicznie potwierdzić swój związek. Od tego momentu przestali ukrywać uczucie i coraz częściej pojawiają się razem — zarówno na branżowych wydarzeniach, jak i w projektach telewizyjnychć gra". W roli prowadzących mogliśmy zobaczyć Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza, którzy zaprezentowali zmysłowy taniec w deszczu. Para opowiedziała przed naszymi kamerami, jak wspomina to wyjątkowe wyzwanie.

Super, bardzo duże wyzwanie, nowe wyzwanie wspólne zaczęła Kaczorowska.

Wtedy wtrącił się Rogacewicz:

Było mokro! - stwierdził, wywołując szeroki uśmiech na twarzy partnerki.

Tak, było, to prawda. Bardzo duże wyznanie tańca w wodzie, to było nasze marzenie, spełniliśmy to nasze marzenie ale to wymagało wiele przejść własnych granic. Dla mnie na przykład ogromna granica zimnej wody. Mam piękne zdjęcia, takie backstage'owe, może kiedyś je pokażę u siebie na Instagramie, mojej miny w momencie, kiedy ja weszłam pod tą lodowatą wodę po raz pierwszy kontynuowała tancerka.

Agnieszka Kaczorowska zdradziła również pewien szczegół związany ze spektaklem "Siedem", w którym razem z partnerem występują w rolach głównych. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do obejrzenia całego wideo.

