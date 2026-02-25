Tylko u nas: Kaczorowska i Rogacewicz zaskoczyli wyznaniem: "Było mokro"
Za nami prezentacja wiosennej ramówki Telewizji Polskiej, na której nie mogło zabraknąć Agnieszki Kaczorowskiej w towarzystwie Marcina Rogacewicza. W rozmowie z naszą reporterką para opowiedziała o swoich wrażeniach po koncercie walentynkowym TVP, podczas którego wystąpili w roli gospodarzy.
Zakochani doskonale odnaleźli się w roli prowadzących miłosne wydarzenie, co zgodnie przyznali przed naszą kamerą. Nie ukrywali jednak, że ta medialna przygoda wiązała się z pewnym poświęceniem i przekraczaniem własnych granic. W pewnym momencie Rogacewicz niespodziewanie wypalił: "Było mokro!"
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w zaskakującym wyznaniu
Relacja Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza przez długi czas pozostawała poza zasięgiem mediów, choć - jak się później okazało - byli już wtedy parą. Dopiero ich wspólny udział w programie "Taniec z Gwiazdami" sprawił, że zdecydowali się publicznie potwierdzić swój związek. Od tego momentu przestali ukrywać uczucie i coraz częściej pojawiają się razem — zarówno na branżowych wydarzeniach, jak i w projektach telewizyjnychć gra". W roli prowadzących mogliśmy zobaczyć Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza, którzy zaprezentowali zmysłowy taniec w deszczu. Para opowiedziała przed naszymi kamerami, jak wspomina to wyjątkowe wyzwanie.
Super, bardzo duże wyzwanie, nowe wyzwanie wspólne
Wtedy wtrącił się Rogacewicz:
Było mokro!
Tak, było, to prawda. Bardzo duże wyznanie tańca w wodzie, to było nasze marzenie, spełniliśmy to nasze marzenie ale to wymagało wiele przejść własnych granic. Dla mnie na przykład ogromna granica zimnej wody. Mam piękne zdjęcia, takie backstage'owe, może kiedyś je pokażę u siebie na Instagramie, mojej miny w momencie, kiedy ja weszłam pod tą lodowatą wodę po raz pierwszy
Agnieszka Kaczorowska zdradziła również pewien szczegół związany ze spektaklem "Siedem", w którym razem z partnerem występują w rolach głównych. Jesteście ciekawi? Zapraszamy do obejrzenia całego wideo.
