Po rajskim wypoczynku Agnieszka Kaczorowska wróciła do Polski i od razu zaskoczyła fanów. Gwiazda serialu "Klan" tanecznym krokiem wkracza w 2026 rok i już zapowiada nowe wieści. Fanki podkreślają, że w 2025 roku zamknęła wiele tematów i teraz może ruszać z nowym rozdziałem. Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że czuje wiatr w żaglach i już szykuje nowe projekty...

Agnieszka Kaczorowska tańczy na plaży i wraca do pracy

Na filmie opublikowanym na Instagramie widać, jak Agnieszka Kaczorowska w rytmie muzyki tańczy i uśmiecha się do kamery, wyraźnie napełniona pozytywną energią. W tanecznym wideo zapowiada swój udział w spektaklu „7”, który przygotowuje wspólnie z Marcinem Rogacewiczem.

Para już wcześniej współpracowała w "Tańcu z Gwiazdami", co wzbudzało wiele emocji ze względu na ich relację, a fakt, że głosami widzów nie dotarli do finału wywołał ogromne kontrowersje. Ostatecznie tancerka zdecydowała się pożegnać z show Polsatu i teraz "tańczy" na własnych warunkach razem z Marcinem Rogacewiczem. Na nowym nagraniu odważnie wkracza w kolejny rok i zapowiada, że również będzie on pod znakiem tańca.

Zeszły rok był pełen tańca… i ten też będzie - zapowiada gwiazda 'Klanu'

Co jeszcze szykuje Agnieszka Kaczorowska?

To jeszcze nie wszystko! Tancerka zapowiada, że ma głowę pełną pomysłów, ale nie zdradziła jeszcze wszystkich szczegółów swoich nadchodzących projektów. Z jej zapowiedzi wynika, że rok 2026 może obfitować w nowe inicjatywy artystyczne. Po powrocie z wakacji Kaczorowska emanuje energią i entuzjazmem, co jest zapowida, że jeszcze mocno zaskoczy swoich fanów.

Nasycona słońcem mam mnóstwo mocy i głowę pełną pomysłów napisała Agnieszka Kaczorowska

Czekacie na nowe projekty Agnieszki Kaczorowskiej?

