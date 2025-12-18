Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to aktualnie jedna z najpopularniejszych par polskiego show biznesu. Fani chętnie śledzą ich dalsze poczynania i właśnie na ich Instagramach pojawiło się nowe ujęcie i ważna wiadomość.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz - przygotwania do spektaklu "7"

Przypomnijmy, że Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska niedługo po zakończeniu przygody z "Tańcem z gwiazdami" ogłosili wielki, wspólny projekt. Jak się okazało, zakochani postanowili stworzyć własny spektakl aktorsko-taneczny o wymownym tytule "7", który nawiązuje do ich numeru przypisanego w tanecznym show Polsatu.

Para ze swoim projektem startuje już na początku marca 2026 roku i wystąpi w największych miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Krakowie, Szczecinie czy Katowicach. Fani Kaczorowskiej i Rogacewicza z niecierpliwością czekają na premierę spektaklu, a bilety rozchodzą się w błyskawicznym tempie.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w gorącym ujęciu

I właśnie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pochwalili się nowym kadrem z przygotowań do ich aktorsko-tanecznego spektaklu. Trzeba przyznać, że ujęcie jest naprawdę gorące i wygląda na to, że ich sztuka będzie naprawdę romantyczna i namiętna.

W konfrontacji między strumieniem i skałą strumień zawsze wygrywa; nie poprzez siłę, ale poprzez wytrwałość. Spektakl ,,7'' w przygotowaniu - przekazała para pod wspomnianym zdjęciem

Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Wielu z nich już zapowiada, że wybiera się na spektakl pary i nie może się doczekać na ich występy.

Do zobaczenia we Wrocławiu! Wyczekuję marca tak samo, jak zawsze wyczekiwałam Waszego występu w TZG. Powodzenia w przygotowaniach i see You

Nie mogę się doczekać!

Trzymam kciuki za Wasz wspaniały spektakl taneczny oraz szczęścia w życiu prywatnym - piszą internauci

A Wy, wybierzecie się na spektakl Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza?

