Niebawem rozpocznie się nowa edycja "Tańca z Gwiazdami", w której zobaczymy zarówno dobrze znanych wszystkim tancerzy, jak i tych debiutujących w tanecznym show. W tym sezonie zabraknie jednak Agnieszki Kaczorowskiej, która otwarcie mówiła, że chciałaby wrócić do programu, ale jako juror. Była nawet zaproszona na casting, ale ostatecznie go przegrała. Teraz w dość gorzkich słowach opowiedziała o emocjach, jakie jej towarzyszyły w związku z tą sytuacją.

Przed uczestnikami ostatnie dwa tygodnie przygotowań do pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Nieoczekiwanie głos zabrała Agnieszka Kaczorowska - była uczestniczka show, a także Mistrzyni Świata w tańcach latynoamerykańskich.

Tancerka rozpoczęła swoją przemowę na InstaStory od skomplementowania doboru gwiazd do zbliżającej się edycji i przyznała, że najbardziej będzie kibicować tancerzowi Michałowi Danilczukowi oraz Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej. W kolejnych wypowiedziach nie zabrakło jednak ostrych słów!

Agnieszka Kaczorowska przyznała, że dostała zaproszenie na casting na jurora "Tańca z Gwiazdami" i uznała to za wyróżnienie, jednak z niewiadomych jej przyczyn została odrzucona, a jak donosi nasz informator, jej miejsce zajął Rafał Maserak. Wygląda na to, że Agnieszka Kaczorowska nie zgadza się z decyzją produkcji i uargumentowała ją słowami:

Mimo tego, że mam do tego wszystkie, niezbędne kompetencje, tytuły, ogromne sukcesy (mistrzostwa świata nie zdobywa się przypadkiem), doświadczenie na parkiecie sportowym tańca towarzyskiego i w tym programie... do tego młodość, świeżość, energię, wrażliwość, empatię i jednocześnie swoje wymagające zdanie, którego nie boję się wypowiadać.... Mimo, ze mam łatwość mówienia, a do tego medialność i sporą widownię telewizyjną (od dziecka), mimo tego, że uważam, że jest wiele do zmiany w sposobie oceniania uczestników programów rozrywkowych i chciałabym tę zmianę wprowadzić... To ktoś, kto podejmuje decyzje, dokonał innego wyboru

- rozpoczęła Agnieszka.