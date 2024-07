Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz doskonale radzą sobie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Podobno to dzięki temu, że bardzo dobrze porozumiewają się także poza nim. Według niektórych aż za dobrze! Przypisywano im nawet romans. Aktorka nie wytrzymała i w końcu zabrała głos w tej kwestii.

Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz mają romans?

Co zmusiło Agnieszkę Kaczorowską do takiej reakcji? W jednym z tabloidów pojawiła się informacja, że Agnieszka rozbiła małżeństwo Łukasza. O ich zażyłej relacji mówi się już od dawna, ale żadne z nich nie komentowało tych doniesień. Aż do teraz. Kaczorowska postanowiła ukrócić wszelkie spekulacje i na swoim profilu na Facebooku wydała emocjonalne oświadczenie:

Mam dość głupot takich jak przypisywanie mi kolejnych romansów z każdym tanecznym partnerem oraz zmyślanie różnych innych informacji na mój temat. Uderza to w moje dobre imię. Także moich tanecznych partnerów.

Myślicie, że to wystarczy, by ukrócić spekulacje? Kibicujecie Agnieszce i Łukaszowi w show?

