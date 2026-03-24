Agnieszka Kaczorowska komentuje przerwę od "Klanu". Zdradziła powód

Agnieszka Kaczorowska znalazła się w centrum dyskusji po tym, jak w sieci zaczęły krążyć informacje o jej nieobecności w serialu „Klan”. Pojawiła się wersja, że aktorka ma tymczasowo zrezygnować z udziału w produkcji, a w tle przewijały się doniesienia o zmęczeniu oraz wątku rozwodu, który pojawił się w serialu. Biorąc pod uwagę, że Kaczorowska jest w obsadzie od 1999 roku, doniesienia o przerwie wywołały sensację. Teraz sama odniosła się do zamieszania.

Agnieszka Kaczorowska bierze przerwę od „Klanu”. Wyjaśniła powód

W odpowiedzi na narastające spekulacje Agnieszka Kaczorowska przekazała, że rzeczywiście poprosiła o krótką przerwę w nagrywaniu „Klanu”. Wyjaśniła, że nie jest w stanie jednocześnie realizować wszystkich zobowiązań zawodowych i prywatnych. Jednocześnie podała konkretną datę. Zapowiedziała, że na plan wraca w maju, gdy trasa będzie już lżejsza. To ucięło domysły o definitywnym pożegnaniu z serialem.

Powodem przesunięć w planach zdjęciowych jest bieżący projekt sceniczny. Kaczorowska jeździ po całej Polsce ze spektaklem „7”, w którym występuje wraz z partnerem, Marcinem Rogacewiczem. To właśnie ta intensywna trasa sprawiła, że potrzebowała przeorganizować harmonogram pracy przy serialu.

Poprosiłam o krótką przerwę w nagrywaniu „Klanu”, bo jesteśmy w intensywnej trasie z „7”, a mam też oczywiście obowiązki prywatne. Nie da się być w kilku miejscach naraz. Na plan wracam w maju, gdy trasa będzie już lżejsza przekazała na łamach Plejady.

Warto przypomnieć, że wcześniej osoba związana z produkcją zdradziła w rozmowie z „Super Expressem”, że Agnieszka Kaczorowska potrzebuje przerwy od „Klanu", ponieważ jest już zmęczona pracą na planie serialu.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz świętowali wielki moment

Nie tak dawno Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili radosną nowinę, czyli premierę swojej sztuki tanecznej. Spektakl „7” jest przedstawiany jako widowisko, które łączy aktorstwo, taniec i muzykę. Jego motywem przewodnim jest wolność, a opowieść skupia się na kobiecie i mężczyźnie, którzy zaczynają swoje życie od nowa. Taki format oznacza nie tylko występy, ale też częste przemieszczanie się między kolejnymi miejscami na trasie. Para gwiazd ma już za sobą pierwsze występy i nie kryje radości. Spektakl doczekał się też pozytywnych recenzji ze strony innych celebrytów.

