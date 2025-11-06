Agnieszka Kaczorowska idzie jak burza. Tancerka za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się do swoich fanów i ogłosiła, co dla nich przygotowała. Od razy posypały się gratulacje.

Agnieszka Kaczorowska stworzyła własne perfumy

W ostatnim czasie wokół Agnieszki Kaczorowskiej jest naprawdę głośno. Wszyscy pisali o niej i o Marcinie Rogacewiczu, gdy w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" potwierdzili swój związek namiętnie całując się przed kamerami. Później widzowie zachwycali się ich występami, a w siódmym odcinku show byli świadkami ich odpadnięcia i gorzkiej przemowy tancerki.

Kilka dni temu z kolei media rozpisywały się o rozprawie rozwodowej Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, którzy czekają na oficjalne zakończenie swojego małżeństwa. Tancerka nie komentuje publicznie spotkania z mężem w sądzie, ale chętnie dzieli się z fanami swoimi sukcesami. Dzień po sprawie rozwodowej Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili radosne wieści, a teraz okazuje się, że to nie koniec nowości w życiu gwiazdy.

Agnieszka Kaczorowska za pośrednictwem mediów społecznościowych właśnie ogłosiła, że stworzyła własną markę perfum!

Obiecałam kolejne nowości, więc są. To jest ten moment kiedy mogę się z wami podzielić tym nad czym pracowałam od lipca. Jest to coś, co stworzyłam z myślą o kobietach, o kobiecej sile. Coś, co ma dodawać odwagi i pewności w kroczeniu własną drogą na własnych zasadach. Takie jest też hasło przewodnie ''move your way'', hasło przewodnie marki Sway by Aga Kaczorowska, mojej marki perfum. komentowała podczas relacji w sieci.

Kaczorowska przekazała wieści, fani komentują

Agnieszka Kaczorowska opublikowała na swoim koncie na Instagramie nowe zdjęcie, na którym promuje własne perfumy. Fani są zachwyceni nowym biznesem tancerki. Posypały się gratulacje:

Gratuluję, jesteś przepiękną kobietą więc zapewne i zapach jest piękny, skuszę się na pewno

Jaka cudowna wiadomość… gratulacje… już wybieram zapach dla siebie i nie tylko … serdeczności komentują internauci.

My również gratulujemy!

Zobacz także: