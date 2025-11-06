Agnieszka Kaczorowska już tego nie ukrywa! Przekazała radosne wieści
Agnieszka Kaczorowska dopiero co ogłosiła wspólny projekt z Marcinem Rogacewiczem, a teraz przekazała kolejne wieści. Tancerka i gwiazda "Klanu" pochwaliła się swoim szczęściem, a fani ruszyli z gratulacjami.
Agnieszka Kaczorowska idzie jak burza. Tancerka za pośrednictwem mediów społecznościowych zwróciła się do swoich fanów i ogłosiła, co dla nich przygotowała. Od razy posypały się gratulacje.
Agnieszka Kaczorowska stworzyła własne perfumy
W ostatnim czasie wokół Agnieszki Kaczorowskiej jest naprawdę głośno. Wszyscy pisali o niej i o Marcinie Rogacewiczu, gdy w pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" potwierdzili swój związek namiętnie całując się przed kamerami. Później widzowie zachwycali się ich występami, a w siódmym odcinku show byli świadkami ich odpadnięcia i gorzkiej przemowy tancerki.
Kilka dni temu z kolei media rozpisywały się o rozprawie rozwodowej Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli, którzy czekają na oficjalne zakończenie swojego małżeństwa. Tancerka nie komentuje publicznie spotkania z mężem w sądzie, ale chętnie dzieli się z fanami swoimi sukcesami. Dzień po sprawie rozwodowej Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili radosne wieści, a teraz okazuje się, że to nie koniec nowości w życiu gwiazdy.
Agnieszka Kaczorowska za pośrednictwem mediów społecznościowych właśnie ogłosiła, że stworzyła własną markę perfum!
Obiecałam kolejne nowości, więc są. To jest ten moment kiedy mogę się z wami podzielić tym nad czym pracowałam od lipca. Jest to coś, co stworzyłam z myślą o kobietach, o kobiecej sile. Coś, co ma dodawać odwagi i pewności w kroczeniu własną drogą na własnych zasadach. Takie jest też hasło przewodnie ''move your way'', hasło przewodnie marki Sway by Aga Kaczorowska, mojej marki perfum.
Kaczorowska przekazała wieści, fani komentują
Agnieszka Kaczorowska opublikowała na swoim koncie na Instagramie nowe zdjęcie, na którym promuje własne perfumy. Fani są zachwyceni nowym biznesem tancerki. Posypały się gratulacje:
Gratuluję, jesteś przepiękną kobietą więc zapewne i zapach jest piękny, skuszę się na pewno
Jaka cudowna wiadomość… gratulacje… już wybieram zapach dla siebie i nie tylko … serdeczności
My również gratulujemy!
Zobacz także: