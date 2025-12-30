Agnieszka Kaczorowska, znana z serialu "Klan" i programu "Taniec z Gwiazdami", powróciła do jednej z najbardziej kontrowersyjnych wypowiedzi w swojej karierze. Cztery lata temu aktorka wywołała medialną burzę, mówiąc o "modzie na brzydotę i bycie zwyczajną". Jej słowa odbiły się szerokim echem, wywołując falę krytyki i negatywnych komentarzy. W najnowszej rozmowie z mediami ukochana Marcina Rogacewicza wyznała, że reakcje społeczne po tej wypowiedzi były dla niej szokujące. Co więcej fala hejtu doprowadziła do tego, że Agnieszka Kaczorowska obawiała się o swoje bezpieczeństwo.

Agnieszka Kaczorowska przyznaje: "bałam się wychodzić z domu"

Dziś Agnieszka Kaczorowska z uśmiechem dzieli się w mediach społecznościowych swoją codziennością i kolejnymi projektami zawodowymi, w tym wyjątkowym spektaklem "Siedem", który tworzy wraz ze swoim ukochanym partnerem, Marcinem Rogacewiczem. I choć obecnie gwiazda może liczyć na ogromne wsparcie fanów, to zaledwie cztery lata temu aktorka mierzyła się w sieci z ogromną falą nienawistnych komentarzy na swój temat. Wszystko przez wymowne słowa Agnieszki Kaczorowskiej na temat "mody na brzydotę", które odbiły się głośnym echem w przestrzeni publicznej.

Teraz, gdy od tych wydarzeń minęły już cztery lata, w najnowszej rozmowie z serwisem Goniec, Agnieszka Kaczorowska opowiedziała nie tylko o swojej relacji z nowym partnerem, ale też odniosła się do hejtu, jaki przed laty na nią spadł. Jak przyznała, skala negatywnych reakcji była tak przytłaczająca, że Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się przez pewien czas nie wychodzić z domu. Jak sama relacjonuje, przez około dwa tygodnie przebywała wyłącznie w gronie bliskich osób, unikając kontaktu ze światem zewnętrznym.

Miałam taki moment, że w ogóle bałam się wyjść. To był taki moment, kiedy dużo hejtu na mnie spadło i bałam się wychodzić z domu. Ale to potrwało parę tygodni, ze dwa może. Więc tak sobie siedziałam w zaciszu domowym z bliskimi ludźmi. I tak na spokojnie przeszłam ten czas. Wyciszyłam się bardzo. - przyznała Agnieszka Kaczorowska.

Dla aktorki był to pierwszy tak silny wstrząs medialny w karierze, który odcisnął piętno na jej samopoczuciu i funkcjonowaniu.

Kaczorowska dziś unika tłumów: "Nie mam na to siły"

Mimo że obecnie nie odczuwa już tak silnego lęku, Agnieszka Kaczorowska nadal unika zatłoczonych miejsc. W rozmowie zaznaczyła, że kontakt z fanami bywa dla niej obciążający, zwłaszcza gdy nie czuje się na siłach, by odpowiadać na pytania czy robić sobie zdjęcia.

Ja nie lubię przebywać w tłumie ludzi, pewnie jest to powiązane z tym, że ludzie mnie znają, chcą pogadać. Jak idę w takie miejsce celowo, to biorę to na barki. Zawsze pogadam lub zrobię sobie zdjęcie. To spotkanie z drugim człowiekiem, zawsze chcę podchodzić do tego z dużą dawką życzliwości. Ale kiedy nie mam na to siły i ochoty, to unikam takich miejsc. - dodała.

Ta szczera wypowiedź ukazuje, jak trudne bywa funkcjonowanie w przestrzeni publicznej dla osób znanych i jak dużym wyzwaniem może być dla nich hejt.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz: medialna relacja bez tajemnic

Po rozwodzie z Maciejem Pelą i występie w "Tańcu z Gwiazdami" u boku nowego ukochanego, Marcina Rogacewicza, o Agnieszce Kaczorowskiej znów mówiła cała Polska. Gorące choreografie i namiętne pocałunki na parkiecie Polsatu rozpalały do czerwoności fanów pary i widzów stacji. Gdy zakochani zostali wyeliminowani z show i opuścili program w napiętej atmosferze, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mierzyli się w sieci z gorzkimi komentarzami internautów.

Tym razem aktorka jednak nie zamierzała milczeć. Po zakończeniu programu nie wycofała się z życia publicznego, a wręcz przeciwnie. Wspólnie z partnerem uczestniczyła w wydarzeniach branżowych i zapowiedziała nowe projekty. Jednym z nich ma być spektakl "Siedem", planowany na 2026 rok. Wszystko wskazuje na to, że ich współpraca wykracza poza zawodową sferę i przeradza się w trwałą relację artystyczno-osobistą.

W ostatnich miesiącach Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz stali się jednym z najczęściej komentowanych duetów w polskim show-biznesie, a każde ich wystąpienie budzi ogromne emocje.

