Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz tworzą obecnie jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu. Aktorka do niedawna wciąż była jednak formalnie związana z byłym już mężem - Maciejem Pelą. Teraz postanowiła zabrać głos na temat ślubu i okoliczności jego zawarcia. Jej słowa zaskoczą wielu.

Agnieszka Kaczorowska wzięła rozwód

Pod koniec 2024 roku media szeroko komentowały rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Początkowo para starała się zachować prywatność i nie komentowała publicznie swojego rozstania, jednak z czasem w wywiadach pojawiały się subtelne, czasem drobne uszczypliwości, a oboje coraz otwarciej mówili o wspólnej opiece nad córkami, Gabrielą i Emilią. Fani i media śledzili każdy ich krok, a temat stał się jednym z częściej poruszanych w show-biznesowych doniesieniach.

Rok po zakończeniu związku, 3 listopada, odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa byłej pary, która rozpoczęła formalny proces zakończenia małżeństwa. Ostateczne rozstrzygnięcie zapadło dopiero podczas drugiej rozprawy, dwa tygodnie później, gdy sąd wydał wyrok, kończąc tym samym wielomiesięczne oczekiwanie na definitywne zakończenie ich małżeństwa. W poniedziałek, 17 listopada 2025 roku, Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela oficjalnie wzięli rozwód.

Agnieszka Kaczorowska planuje ślub?

Agnieszka od kilku miesięcy związana jest z popularnym aktorem Marcinem Rogacewiczem. Choć na początku ukrywali swoją relację, w końcu potwierdzili związek przed kamerami "Tańca z Gwiazdami", gdzie wystąpili wspólnie tworząc parę na programowym parkiecie. Czy tancerka planuje ślub z nowym partnerem? O tym - i nie tylko - opowiedziała w wywiadzie dla Wirtualnej Polski.

Ojoj, jakie pytanie... Nie, nie będę ci odpowiadać na to pytanie zwróciła się z szerokim uśmiechem do dziennikarza WP.

Gwiazda "Klanu" otworzyła się także na temat samego aktu zawarcia małżeństwa. Jej zdaniem powinien mu towarzyszyć szereg umów i formalności.

Wiesz co ja uważam? Że w ogóle wspaniale by było i to by wszystkim ludziom ułatwiło życie, gdyby wraz ze ślubem, który się bierze w tych wszystkich emocjach zakochania (...) żeby wraz z papierkiem ślubu był stos papierów, które trzeba podpisać i umówić się na to na początku zauważyła.

Kaczorowska zaczęła wyliczać, co powinni podpisać pary wstępujące w związek małżeński.

Bo ślub to umowa. Ślub to umowa, która powinna zawierać nie tylko: jesteśmy mężem i żoną, ale powinna zawierać intercyzę od samego początku, żeby dwójka ludzi dalej była jednostkami - są razem, ale każdy pracuje na siebie. Umowy się podpisuje na złe czasy więc w tej umowie powinno być, co jeśli się rozstaniemy. Jakie są plany wtedy co do dzieci, podziałów, organizacji życia. Jeżeli będziemy brać rozwód to tak, tak i tak. Bądźmy realistami mówiła w rozmowie z Wirtualną Polską.

