Agnieszka Kaczorowska dała się poznać szerszej, polskiej publice w bardzo młodym wieku, kiedy dostała angaż do kultowej już dziś roli Bożenki w jednym z najbardziej popularnych i najdłużej emitowanych polskich seriali - Klanie. Już jako kilkunastolatka łączyła świat szkoły i edukacji nie tylko z aktorskimi obowiązkami, lecz także tanecznymi treningami. Agnieszka jest profesjonalną tancerką specjalizującą się w tańcu towarzyskim, co udowadnia jeden ze zdobytych przez nią tytułów - młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich w 2010 roku. Między innymi to dało jej przepustkę do zaistnienia w medialnym świecie również jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych dzisiaj tancerek w programie "Taniec z gwiazdami". Przez lata w mediach eksponowała też swoją prywatność. Teraz zdradza, jak trudne emocje towarzyszyły jej w ostatnich miesiącach.

Kaczorowska podzieliła się emocjonalnym wyznaniem

Prowadząca programu "Call me Mommy" w szczerej rozmowie z Agnieszką Kaczorowską w subtelny sposób nawiązała do ostatniej burzy medialnej wokół aktorki, która była wywołana między innymi szeroko komentowanym rozwodem z tancerzem Maciejem Pelą oraz ogłoszeniem nowego związku gwiazdy z Maciejem Rogacewiczem. Zapytana o najbardziej krzywdzący komentarz, jaki otrzymała względem ostatnich wydarzeń w jej życiu, Kaczorowska zdecydowała się na szczere wyznanie.

Ciężko mi przytoczyć jedną rzecz. Ja tyle razy leżałam na ziemi w tym roku. Dosłownie, i płakałam, i trzeba było mnie z tej ziemi podnosić, bo nie mogłam zrozumieć wielu nieprawdziwych informacji, które się pojawiały na mój temat. W związku z tym też bardzo niesprawiedliwych ocen mojej osoby, gdzie nikt nie wie, jak było. ujawniła swoje emocje Agnieszka Kaczorowska

Czy Kaczorowska chciała zniknąć z mediów?

Z ust dziennikarki padło również pytanie, czy po medialnych burzach myślała o usunięciu się z blasku show-biznesowych reflektorów. Agnieszka nie zastanawiała się długo, by przyznać to wprost.

Tak. No to się wiele razy zdarzyło. Ale nigdy nie widzę na to możliwości, bo czuję, że jeszcze mam coś do zrobienia. Że jeszcze chcę to, że jeszcze chcę tamto. Ale kto wie, może kiedyś przyjdzie taki moment.

