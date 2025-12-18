Kaczorowska i Rogacewicz czule pod studiem DDTVN. Paparazzi uchwycili każdy moment
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zostali sfotografowani przed studiem "Dzień Dobry TVN" tuż po ich rozmowie z prowadzącymi porannego programu - Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem. W jakim humorze para wyszła na ulice Warszawy? Te zdjęcia mówią same za siebie.
Agnieszka Kaczorowska to aktorka, która dużą popularność wśród polskiej publiczności zdobyła między innymi dzięki ikonicznej już roli Bożenki w serialu "Klan". Równolegle do przechodzenia przez kolejne etapy edukacji i rozwijania się w aktorstwie, sportowo trenowała również taniec towarzyszki, czego zwieńczeniem było zdobycie przez nią między innymi tytułu młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich w 2010 roku. Z Marcinem Rogacewiczem - aktorem znanym z ról w serialach takich jak "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki", "Komisarz Alex" i "Szpilki na Giewoncie" - Agnieszka po raz pierwszy została zobaczona na ekranie dzięki programowi "Taniec z gwiazdami", w którym razem stanowili jedną z najszerzej komentowanych tanecznych par. Teraz zakochani już nie ukrywają swojego uczucia. W takich humorach opuścili studio śniadaniowego pasma TVN, gdzie w czwartek, 18 grudnia, promowali swój wspólny artystyczny projekt.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz - tak opuścili studio DDTVN
Paparazzi uwiecznili całą drogę aktorskiej pary spod studia "Dzień Dobry TVN" aż do zaparkowanego nieopodal auta. Zakochanym uśmiechy z twarzy nie znikały ani na chwilę. Nie zabrakło żartów, radosnych gestów i czułych spojrzeń, które stworzyły prawdziwie romantyczną, niemożliwą do przeoczenia aurę. Znani z okazywania sobie czułości, oczywiście cały spacer odbyli z symbolicznie splecionymi dłońmi.
Nie da się też nie zauważyć, że para świetnie się razem prezentuje, również ze względu na przemyślane wspólnie stylizacje. Tego dnia Agnieszka Kaczorowska nałożyła intensywnie czerwoną koszulę z usztywnianym kołnierzykiem, modnie zapinaną, ciemnobrązową marynarkę oraz materiałową mini. Stylizację dopełniła czarnymi, skórzanymi, masywnymi kozakami przed kolano. Na zewnątrz tancerka narzuciła na siebie jedynie długi, skórzany płaszcz w kolorze, który już od kilku sezonów stanowi modowy hit na porę jesień/zima - burgundowym.
Do stylizacji gwiazdy świetnie dopasował się też Marcin Rogacewicz. Postawił na gładki golf w trendującym obecnie, ciemnobrązowym kolorze, czarne, eleganckie, klasyczne spodnie na kant o prostym kroju oraz skórzane botki. Swój zestaw dopełnił o ponadczasową kurtką skórzaną z kołnierzykiem, która cały czas pozostawała nonszalancko rozpięta.
O czym Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz rozmawiali w programie?
Głównym tematem rozmowy była oczywiście relacja bliskich sobie aktorów. Swoje uczucia nadal mają zamiar eksponować szerszej publice. Już teraz zaplanowali dwuosobowy spektakl aktorsko-taneczny, na który bilety bardzo szybko zostały kompletnie wyprzedane. Podczas wspólnego projektu Agnieszka i Marcin będą mogli wykorzystać zarówno lata swojego teatralnego doświadczenia, jak i wypracowaną podczas "Tańca z gwiazdami" taneczną więź. Tancerka o formie ich spektaklu mówi pewnie:
Polska jest na to gotowa
Nie zabrakło też pytań o hejt, z jakim para zmagała się podczas udziału w tanecznym hicie Polsatu. Nagle jedno pytanie Prokopa wprawiło Kaczorowską i Rogacewicza w osłupienie.
Jesteście ciekawi spektaklu Agnieszki i Marcina?
Zobacz także: