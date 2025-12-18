Agnieszka Kaczorowska to aktorka, która dużą popularność wśród polskiej publiczności zdobyła między innymi dzięki ikonicznej już roli Bożenki w serialu "Klan". Równolegle do przechodzenia przez kolejne etapy edukacji i rozwijania się w aktorstwie, sportowo trenowała również taniec towarzyszki, czego zwieńczeniem było zdobycie przez nią między innymi tytułu młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich w 2010 roku. Z Marcinem Rogacewiczem - aktorem znanym z ról w serialach takich jak "Na dobre i na złe", "Przyjaciółki", "Komisarz Alex" i "Szpilki na Giewoncie" - Agnieszka po raz pierwszy została zobaczona na ekranie dzięki programowi "Taniec z gwiazdami", w którym razem stanowili jedną z najszerzej komentowanych tanecznych par. Teraz zakochani już nie ukrywają swojego uczucia. W takich humorach opuścili studio śniadaniowego pasma TVN, gdzie w czwartek, 18 grudnia, promowali swój wspólny artystyczny projekt.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz - tak opuścili studio DDTVN

Paparazzi uwiecznili całą drogę aktorskiej pary spod studia "Dzień Dobry TVN" aż do zaparkowanego nieopodal auta. Zakochanym uśmiechy z twarzy nie znikały ani na chwilę. Nie zabrakło żartów, radosnych gestów i czułych spojrzeń, które stworzyły prawdziwie romantyczną, niemożliwą do przeoczenia aurę. Znani z okazywania sobie czułości, oczywiście cały spacer odbyli z symbolicznie splecionymi dłońmi.

Nie da się też nie zauważyć, że para świetnie się razem prezentuje, również ze względu na przemyślane wspólnie stylizacje. Tego dnia Agnieszka Kaczorowska nałożyła intensywnie czerwoną koszulę z usztywnianym kołnierzykiem, modnie zapinaną, ciemnobrązową marynarkę oraz materiałową mini. Stylizację dopełniła czarnymi, skórzanymi, masywnymi kozakami przed kolano. Na zewnątrz tancerka narzuciła na siebie jedynie długi, skórzany płaszcz w kolorze, który już od kilku sezonów stanowi modowy hit na porę jesień/zima - burgundowym.

Do stylizacji gwiazdy świetnie dopasował się też Marcin Rogacewicz. Postawił na gładki golf w trendującym obecnie, ciemnobrązowym kolorze, czarne, eleganckie, klasyczne spodnie na kant o prostym kroju oraz skórzane botki. Swój zestaw dopełnił o ponadczasową kurtką skórzaną z kołnierzykiem, która cały czas pozostawała nonszalancko rozpięta.

O czym Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz rozmawiali w programie?

Głównym tematem rozmowy była oczywiście relacja bliskich sobie aktorów. Swoje uczucia nadal mają zamiar eksponować szerszej publice. Już teraz zaplanowali dwuosobowy spektakl aktorsko-taneczny, na który bilety bardzo szybko zostały kompletnie wyprzedane. Podczas wspólnego projektu Agnieszka i Marcin będą mogli wykorzystać zarówno lata swojego teatralnego doświadczenia, jak i wypracowaną podczas "Tańca z gwiazdami" taneczną więź. Tancerka o formie ich spektaklu mówi pewnie:

Polska jest na to gotowa

Nie zabrakło też pytań o hejt, z jakim para zmagała się podczas udziału w tanecznym hicie Polsatu. Nagle jedno pytanie Prokopa wprawiło Kaczorowską i Rogacewicza w osłupienie.

