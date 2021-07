Ślub Agnieszki Kaczorowskiej był spełnieniem jej marzeń. Aktorka i tancerka lubi wracać do tamtych dni pokazując nowe, romantyczne zdjęcia z domowego archiwum. Właśnie wrzuciła na swój profil instagramowy trzy nowe fotografie z tamtych dni. Widzimy ją w lekkiej, zwiewnej i prześwitującej sukni, tańczącą na tle włoskich wzgórz. Agnieszka Kaczorowska-Pela wygląda olśniewająco i bardzo zmysłowo. A przy okazji dyskusji pod zdjęciami zdradziła kilka szczegółów uroczystości. Zobacz także: Wyciekły zdjęcia z wesela Agnieszki Kaczorowskiej. Są niczym kadry z filmu o miłości! Niepublikowane zdjęcia ze ślubu Agnieszki Kaczorowskiej Gwiazda "Klanu" i tancerka "Tańca z Gwiazdami" wyszła za mąż za Macieja Pelę w 2018 roku. Ślubowali sobie miłość we włoskiej Toskanii . Uroczystość odbyła się z dala od mediów, a zdjęciami pochwalili się dopiero po uroczystości. Po jakimś czasie w sieci pojawił się również teledysk ślubny . Teraz gwiazda wrzuciła nowe zdjęcia z uroczystości: Dziś sobie przeglądałam folder ze ślubnymi zdjęciami... a wszystko z powodu butów😂 Kto oglądał IS to wie o co chodzi... Ale znalazłam zdjęcia, których o dziwo(❗️) Wam nie wrzucałam... a są obłędne. 😍Nasz ślub to było najpiękniejsze wydarzenie mojego życia... to była magia... wszystko się zgadzało... jak ze snu. Rozpłynęłam się znów w tych emocjach...Ależ mi ciepło na sercu To, co zwraca szczególną uwagę na fotografiach to piękna, bardzo zwiewna i zmysłowa sukienka Agnieszki. Niemal natychmiast pojawiły się zachwyty nad suknią Kaczorowskiej: No suknia była przepiękna 😍- napisała pod postem jedna z obserwujących. Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała na komentarz, przy okazji zdradzając, że... sukni ślubnej było...