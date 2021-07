Agnieszka Kaczorowska narzeka na narzekanie i straszy fanów sądem. Co się stało?

Kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska i jej mąż Maciej Pela powitali na świecie swoje pierwsze dziecko - wyjątkowo długo wyczekiwaną córeczkę . Para nie kryła swojej radości i na Instagramie pochwaliła się profesjonalną sesją zdjęciową z noworodkiem. Zostaliśmy oblani miłością. ❤️ 26 lipca na świat przyszła nasza kruszynka, nasz cud, nasze szczęście. ❤️❤️ Rodzinka w komplecie. No i @maciek.pela 😘 bez Ciebie nie dałybyśmy rady - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie. Z kolei Maciej Pela, świeżo upieczony tata, nazwał swoją żonę po porodzie "bohaterką" i podziękował jej za urodzenie córeczki. Moja żona to bohaterka! @agakaczor kocham i dziękuję! ❤️ Stan na 28.07 - liczba zmienionych pieluch: 8, kup: 2, snu: niewiele, endorfin: niezliczona ilość! Teraz, gdy emocje już opadły, Agnieszka Kaczorowska podzieliła się na Instagramie swoimi przemyśleniami, dotyczącymi macierzyństwa. Zobaczcie poniżej, co wyznała! Agnieszka Kaczorowska o macierzyństwie Pierwsze chwile spędzone z dzieckiem najwyraźniej zmusiły Agnieszkę Kaczorowską do refleksji nad życiem. Gwiazda ma za sobą mnóstwo chwil pełnych szczęścia, ale okazuje się, że nic nie można porównać do uczucia po narodzinach własnej pociechy. Na swoim Instastories pokazała nagranie, na którym skacze z radości po wygranej w konkursie tanecznym i porównała to uczucie do obecnego. Takie piękne wspominki mi z rana wysyłacie, pytając czy to ten sam poziom radości właśnie osiągnęłam…To zupełnie inny rodzaj radości i spełnienia. Teraz dochodzi ogromna matczyna miłość. Wtedy cel został osiągnięty, pewien rozdział skończony. Teraz wszystko się zaczyna - napisała Agnieszka Kaczorowska. Przypomnijmy, że Agnieszka Kaczorowska...