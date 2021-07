Agnieszka Kaczorowska urodzi lada dzień, tymczasem pokazała gotowy pokój dla Gabrysi! 

Agnieszka Kaczorowska razem z mężem Maciejem Pelą zdecydowali się na zakup domu, kiedy aktorka była w trzecim trymestrze ciąży. Pierwsze miesiące po narodzinach córki para spędziła w dawnym mieszkaniu, ale szybko udało im się urządzić dom i od kilku miesięcy mieszkają w swoim wymarzonym miejscu! Niedawno tancerka pochwaliła się pierwszymi zdjęciami z pokoju Emilii i od tego czasu przybywa w nim coraz więcej stylowych dodatków. Tylko spójrzcie na to królestwo! Pokók córki Agnieszki Kaczorowskiej Agnieszka Kaczorowska cały dom urządziła w nowoczesnym stylu . Każde wnętrze cechuje minimalizm charakterystyczny dla stylu skandynawskiego, a dodatki są ograniczone do minimum. Podobnie został urządzony pokój Emilii. To dosyć duże pomieszczenie, w którym dominują jasne kolory, a na jednej ze ścian zostały przyklejone naklejki z drzewami i leśnymi zwierzętami. W pokoju dziewczynki nie brakuje dodatków w kolorze pudrowego różu, beżu i szarości. Na uwagę zasługują też zabawki Emilii. Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się suchy basen z piłeczkami, urocza huśtawka czy kolorowa mata do zabawy. Jednak warto wspomnieć też o drewnianych i tekturowych układankach, które z powodzeniem zastępują kolorowe plastikowe zabawki. Tylko spójrzcie na to wnętrze! Idealny pokój do zabawy! Zobacz także : Kaczorowska, Krupa, Przybysz... Dla tych gwiazd to pierwszy Dzień Matki! Kto jeszcze został mamą w ostatnich miesiącach? Mata do zabawy dla dziecka W pokoju Emilii królują zabawki drewniane i tekturowe. Wyświetl ten post na Instagramie. ...