Agnieszka Kaczorowska przygotowuje się do porodu. Zadbała o pewien istotny dla niej szczegół!

Agnieszka Kaczorowska odlicza dni do narodzin córeczki. Pokazała nowe zdjęcie, a fani nie mogą uwierzyć, w to co na nim zobaczyli. Wyszło niezręcznie?

Agnieszka Kaczorowska niedługo powita na świecie swoją drugą córeczkę. Szczęśliwa mama cieszy się okresem ciąży i chętnie publikuje zdjęcia w oczekiwaniu na narodziny maleństwa. Właśnie pokazała urocze zdjęcie z ciążowym brzuszkiem, jednak internauci od razu zwrócili uwagę na jeden szczegół... Fotograf chyba pominął jeden szczegół 😂 - pisali pod zdjęciem aktorki Sami zobaczcie! Wpadka na nowym zdjęciu Agnieszki Kaczorowskiej Dziś obchodzi 29. urodziny. Ale już za kilka tygodni będzie miała kolejny powód do świętowania, ponieważ usłyszymy, że Agnieszka Kaczorowska urodziła córeczkę Gabrysia. W rozmowie z magazynem "Party" szczęśliwa mama przyznała, że jej drugie dziecko przyjdzie na świat na początku sierpnia . Agnieszka Kaczorowska jest już gotowa na przywitanie na świecie maleństwa. Z radością odlicza dni, przy okazji publikując sporo ciążowych zdjęć. Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska kończy dziś 29 lat! Pięć rzeczy, których nie wiedzieliście o Bożence z „Klanu” Na ostatnim zdjęciu pozuje w jeansowych ogrodniczkach szeroko się uśmiechając. Uśmiecham się dużo! Uśmiecham się sercem! ❤️ (...) A do tego czekam na kolejny CUD ! 🤰 I tak bardzo uśmiecha się moje serce! - napisała Internauci docenili radość młodej mamy, jednak ich uwagę zwróciło coś jeszcze... Mała wpadka na zdjęciu? - Super zdjęcie tylko ten stołek wygląda dziwnie 🙂 - Mi też pierwsze co to ten stołek rzucił się w oczy , wygląda to dziwacznie 🤦🤷 - Piękna kobieta, uśmiech cudowny, tylko to krzesło groźnie wygląda - Przesłanie zrozumiałam, super, ale zdjęcie - kto to robił, że z krocza wychodzi jakiś dziwny element 🤓 - Bardzo Cie przepraszam ale fotograf chyba pominął jeden...