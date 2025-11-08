Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przyłapani przez paparazzi
Choć taneczne show już za nimi, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wciąż przyciągają uwagę. Ich relacja wywołuje emocje – od scenicznych uniesień po codzienność w obiektywach paparazzich. Najnowsze zdjęcia z Warszawy pokazują, jak spędzili słoneczny dzień.
Po zakończeniu udziału w programie „Taniec z Gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie pozwolili, by ich relacja zgasła wraz z ostatnim tańcem. Para ogłosiła właśnie wspólny spektakl zatytułowany „Siedem”. Ma to być poruszająca opowieść o miłości, namiętności i pasji – emocjach, które rozgrzewały publiczność również w tanecznym show. Dla wielu fanów to jasny sygnał, że ich sceniczna chemia ma ciąg dalszy.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w obiektywie paparazzi
Choć zawodowo para rozwija się błyskawicznie, życie prywatne Agnieszki Kaczorowskiej nadal jest pod baczną obserwacją fanów. 33-letnia tancerka wciąż nie zakończyła formalnie swojego małżeństwa z Maciejem Pelą. Ostatnia rozprawa rozwodowa nie przyniosła oczekiwanych rozstrzygnięć. Dla wielu komentatorów to tło dodaje emocji do historii, którą budują razem z Rogacewiczem.
W czwartek paparazzi uwiecznili Kaczorowską i Rogacewicza podczas wspólnego dnia w Warszawie. Para poruszała się samochodem po stolicy, a ich plan dnia był zaskakująco zwyczajny... i bardzo romantyczny. Najpierw odwiedzili piekarnię, gdzie Rogacewicz kupił kanapkę, którą następnie zjadł na świeżym powietrzu. Następnie przyszedł czas na nagrywki – Kaczorowska stanęła przed kamerą, a Marcin wcielił się w rolę operatora. Zakochani nie kryli zaangażowania – po każdym ujęciu Agnieszka dokładnie sprawdzała efekty pracy swojego partnera.
Dzień zakończyli w sklepie dyskontowym z owadem w logo. Zwykłe zakupy? Być może. Ale nawet te codzienne czynności w wykonaniu tej pary wzbudzają ogromne zainteresowanie. Paparazzi nie odpuszczają im ani na chwilę, a fani doszukują się kolejnych sygnałów potwierdzających, że ta relacja to coś znacznie więcej niż medialna iluzja.
Zobacz także:
- To stało się chwilę po rozprawie rozwodowej Kaczorowskiej. Rogacewicz zareagował natychmiast
- Kaczorowska i Pela pojawili się na rozprawie rozwodowej. Tak zachowywali się na korytarzu sądowym
- Kaczorowska i Pela już po rozprawie rozwodowej. Co z wyrokiem? Już wszystko jasne
- Szczęśliwa Agnieszka Kaczorowska odezwała się do fanów po rozprawie rozwodowej z Pelą. Wymowne nagranie
1 z 11
Marcin Rogacewicz
2 z 11
Marcin Rogacewicz
3 z 11
Marcin Rogacewicz
4 z 11
Marcin Rogacewicz w samochodzie
5 z 11
Agnieszka Kaczorowska owska Marcin RogacewiczFOT EXCL6
6 z 11
Agnieszka Kaczorowska
7 z 11
Agnieszka Kaczorowska
8 z 11
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz
9 z 11
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz
10 z 11
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz
11 z 11
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz