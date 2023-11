Jeśli ktokolwiek myśli, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela podjęli decyzję o szybkim ślubie ze względu na ciążę, to jest w błędzie! Para wyjawiła bowiem w rozmowie z serwisem Plejada.pl prawdziwą przyczynę swojej decyzji. Okazuje się, że Agnieszka i Maciej... po prostu bardzo się kochają i uznali, że nie ma na co czekać!

Całe życie się zastanawiałam, skąd będę wiedziała, że to będzie ten, za którego chcę wyjść za mąż. Teraz wiem, że to się po prostu czuje. Jeśli to jest taki strzał, jak w naszym przypadku, to nie ma na co czekać. My od początku wiedzieliśmy. Dlatego z niczym nie czekaliśmy. Maciek nie czekał z zaręczynami. A potem stwierdziliśmy, że jak są zaręczyny to będzie ślub. Od początku wiedzieliśmy, że mamy podobny pomysł na tę uroczystość. Zaczęliśmy to, jak każdy inny projekt, realizować punkt po punkcie - wyznała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Plejadą.