Poznali się podczas… rozmowy kwalifikacyjnej, gdy ona szukała trenerów do swojej szkoły tańca. Po zaledwie dwóch tygodniach związku Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela wiedzieli, że założą rodzinę. I tak się stało. W 2018 roku wzięli ślub w Toskanii, a dziś wychowują dwie córki: 3-letnią Emilkę i roczną Gabrysię. Małżeństwem są od czterech lat, a mimo to nadal zachowują się tak, jakby dopiero się w sobie zakochali. Na Instagramie stale pozują objęci, uśmiechnięci, co... irytuje wiele osób. Z tego powodu na Agnieszkę i jej męża wylewa się hejt. Internauci oskarżają ich o zakłamywanie rzeczywistości i pokazywanie życia innym, niż jest w rzeczywistości. Pelowie świadomie zdecydowali się żyć "we własnej bajce". Dlaczego? To zdradzili w rozmowie z "Party"!

Agnieszka Kaczorowska-Pela nie radzi sobie z hejtem?

Nie da się ukryć, że Agnieszka Kaczorowska-Pela jest jedną z niewielu gwiazd, która jest krytykowana niemal za wszystko! "Obrywa" za swoje "kontrowersyjne" poglądy, odważne wyrażanie własnego zdania, a nawet za... publikowanie rodzinnych zdjęć z mężem oraz córkami: Emilką i Gabrysią. Aktorka przyznaje, że kiedyś nie radziła sobie z hejtem, dlatego zdarzało jej się płakać z bezsilności. Czy dziś jest podobnie?

– Mnie się obrywa za wszystko! Nawet za to, że zrobiliśmy rodzinną sesję nad morzem ilustrującą ten wywiad. Temat hejtu jest mi bliski od lat. Ludzie zawsze będą gadać i nigdy nie dogodzisz każdemu. W życiu chodzi o to, by żyć po swojemu, w zgodzie z własnymi wartościami i w rezultacie… szczęśliwie - mówi w wywiadzie dla "Party".

Agnieszka i Maciej choć mają dopiero po 30 lat, swoimi poglądami różnią się od wielu rówieśników. Dla obojga priorytetem jest dom i rodzina, a szczęście swoich córek stawiają ponad wszystko. Mąż aktorki zdobył się kiedyś na szczerość. Maciej Pela wyznał: "Kocham moje nieprawdziwe życie". Co miał na myśli? Internauci nie wierzą, że młody mężczyzna może być aż tak zaangażowany w pomoc żonie, opiekę nad dziećmi i dbanie o dom. Poza tym życie pod jednym dachem z trzema dziewczynami na pewno, zdaniem, niektórych, jest dla Maćka gehenną. Okazuje się, że dla Peli nie jest żadnym wyzwaniem.

– Nie, bo mam na to sposób. Rozmawiam z każdą z nich, słucham i odpowiadam na zadane pytania. Nie krzyczę i się nie złoszczę. Dla mnie powiedzenie, że nie można się z kobietą dogadać, jest stereotypem, który nie ma nic wspólnego z moją rzeczywistością. Grunt to dobra komunikacja, mówienie wprost o tym, co się myśli i czuje – mówi w rozmowie z "Party".

Marek Podolczyński

Agnieszka i Maciej Pelowie o życiu "na pokaz"

Pelowie śmieją się, że od czterech lat żyją w swojej prywatnej bajce i jest im w niej bardzo dobrze. Co więcej, nie zamierzają nic w swoim życiu zmieniać. A już na pewno nie po to, by przypodobać się innym. Internauci nieustająco zarzucają im, że pokazują wyłącznie rodzinną sielankę, a życie z dziećmi wcale tak nie wygląda. I takie zarzuty oburzają Macieja.

– A jak wygląda życie z dziećmi? Patrząc na niektóre konta na Instagramie, można powiedzieć, że jest wieczną udręką. Nasze córki, tak jak inne dzieci, mają lepsze i gorsze chwile. Okazują pełne spektrum emocji, od najtrudniejszych do najcudowniejszych. Razem z Agą nie skupiamy się na tym, co „tracimy”, będąc rodzicami, tylko na tym, co zyskujemy – mówi Pela.

Agnieszka wtóruje mężowi i podkreśla, że każdy sam decyduje, co wrzuca do sieci. Zaznacza też, że nie ma szansy, aby w mediach społecznościowych pokazać całe swoje życie. Dlatego Pelowie wybierają tylko te dobre chwile, bo jest ich zdecydowanie więcej. W rozmowie z "Party" aktorka wyznała, że im tez zdarzają się kryzysy. Jak sobie z nimi radzą?

– Życie nie zawsze jest sielanką, to sinusoida – wzloty i upadki. Naszą receptą na trudniejsze momenty i szczęśliwy związek są szczera rozmowa i dbanie o siebie nawzajem. Każde z nas pracuje nad sobą. Poza tym nie zapominamy, że jesteśmy małżeństwem, a nie tylko rodzicami – mówi Agnieszka.

Dlaczego bliskość i seks są dla nich ważne? Jaki scenariusz wymyślili sobie na małżeńskie życie? Całą rozmowę z Agnieszką Kaczorowska-pela i Maciejem Pelą znajdziecie w nowym "Party".

Agnieszka i Maciej celebrują wspólne chwile. Ich przepis na udany związek? To rozmowy bez tabu, czas tylko dla siebie i romantyczne randki.