Agnieszka Kaczorowska urządziła córeczce bajkowe 3. urodziny! 

Już niedługo na świecie pojawi się druga córeczka Agnieszki Kaczorowskiej-Peli. Aktorka zostanie mamą po raz drugi już w wakacje. Teraz zajęła się ostatnimi przygotowania remontowymi w rodzinnym domu. Gwiazda „Klanu” przygotowuje pokoik dla drugiej córeczki oraz kończy malować i sprzątać garaż. Chce, by zmieścił się w nim większy rodzinny samochód. Niedawno na Instagramie napisała: (...) Przygotowujemy przestrzeń do mini remontu... bo trzeba pozmieniać kilka drobnych rzeczy przed przyjściem na świat kolejnej królewny. Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska pokazała zdjęcia z pięknej sesji ciążowej. Aktorka ma już bardzo duży brzuszek! Jak będzie wyglądał pokój drugiej córki Agnieszki Kaczorowskiej? Agnieszka Kaczorowska-Pela na razie nie chce, by jej córeczki mieszkały razem w jednej sypialni. Dlatego przerabia gabinet na drugi pokój dziecięcy, by dzieci nie budziły się wzajemnie w nocy. Dopóki dziewczynki nie będą przesypiały całych nocy, chcę by spały oddzielnie. Żeby się nie budziły nawzajem. Na razie razem z mężem robimy niewielki remont. Chcemy, kilka rzeczy pozmieniać. Większość spraw mamy już gotowych. Łóżeczko i komoda czekają gotowe na nasze dziecko. Większość ciuszków mam jeszcze po Emilce, kilka dokupiłam. Jak będzie wyglądał wymarzony pokój dla drugiej córeczki Agnieszki Kaczorowskiej? Czy czegoś nam jeszcze brakuje? Ozdób i dekoracji. Chcę, by pokój młodszej córeczki był zupełnie inny niż Emilki, która wybrała dla siebie róż i szarość z białymi drewnianymi elementami. W pokoju starszej córki królują też zwierzęta leśne. A u młodszej? Będzie więcej zieleni, ponieważ dekoracje mają nawiązywać tematem do… dżungli. A potem? Tuż przed...