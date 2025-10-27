W minioną sobotę Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne "tak", rozpoczynając nowy etap w życiu. Uroczystość odbyła się z dala od miejskiego zgiełku – para zdecydowała się na kameralny hotel w Urszulinie. Miejsce położone w otoczeniu jezior, lasów i łąk nie zostało wybrane przypadkowo. Należy ono do bliskich przyjaciół nowożeńców i ma dla nich szczególną wartość emocjonalną.

Zamiast spektakularnych warszawskich sal weselnych czy luksusowych kurortów, Cichopek i Kurzajewski postawili na intymność i klimat bliskości z naturą. Ta decyzja zyskała ogromną aprobatę ze strony gości, którzy nie ukrywali wzruszenia.

Cichopek i Kurzajewski wzięli ślub w tajemnicy

Choć para młoda konsekwentnie nie dzieli się szczegółami uroczystości w mediach, to w sieci pojawiło się niepublikowane wcześniej nagranie z ich wesela. Materiał, opublikowany przez jednego z uczestników wydarzenia, trwa około minuty i pokazuje najbardziej emocjonalne momenty zabawy.

Na filmie widać roztańczoną parę młodą, która nie szczędzi sobie czułości – są pocałunki, przytulanie i romantyczne karmienie się tortem. Pojawiły się też kadry z zabawnymi sytuacjami, jak zamiana partnerów tanecznych z Lenką i Janem Klimentami. Na parkiecie brylował również Olek Sikora, którego energetyczne tańce przyciągały uwagę gości.

Największą niespodzianką wieczoru okazała się obecność Marcina Mroczka. Aktor wcześniej nie zdradzał, że planuje udział w uroczystości, dlatego jego pojawienie się wzbudziło niemałe poruszenie wśród uczestników. Jego obecność uwieczniona została także na nagraniu, które dziś rozgrzewa internet.

Marcin Mroczek, znany m.in. z serialu "M jak miłość", od lat utrzymuje przyjacielskie relacje z Katarzyną Cichopek. Jego pojawienie się na weselu było jednak utrzymywane w tajemnicy aż do dnia ceremonii. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Edward Miszczak nie dotarł na wesele Cichopek i Kurzajewskiego. Ujawniono powód nieobecności dyrektora Polsatu.

Jak wyglądało wesele Cichopek i Kurzajewskiego?

Sala weselna, w której odbyło się przyjęcie, została elegancko udekorowana. Dominowały odcienie bieli i złota, co podkreśliło charakter wydarzenia. Katarzyna Cichopek zachwyciła gości klasyczną, białą suknią ślubną z delikatnymi zdobieniami, a Maciej Kurzajewski prezentował się wyjątkowo w ciemnogranatowym garniturze.

Goście bawili się do białego rana, a atmosfera była pełna radości i wzruszeń. Wesele trwało dwa dni, co pozwoliło wszystkim na spokojne celebrowanie miłości nowożeńców. Zarówno przyjaciele, jak i rodzina nie kryli wzruszenia, a liczne relacje w mediach społecznościowych potwierdzają, że była to niezapomniana uroczystość.

Zobacz także: Zaskakujące poprawiny po eleganckim ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego! Goście założyli kalosze