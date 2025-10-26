W sobotę 25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w otulinie Poleskiego Parku Narodowego. Ceremonia odbyła się w hotelu Drob, gdzie przybyło około 140 gości. Choć szczegóły ślubu były owiane tajemnicą aż do samego dnia uroczystości, to wydarzenie szybko obiegło media dzięki publikowanym zdjęciom i relacjom z imprezy.

Reklama

Goście weselni mieli zostać poproszeni o przygotowanie dwóch stylizacji: eleganckiej na sobotnią ceremonię i sportowej na niedzielne atrakcje. Katarzyna Cichopek zmieniła też suknię w trakcie wesela! Druga kreacja wywołała spore emocje...

Katarzyna Cichopek zmieniła suknię w trakcie wesela

Pierwsza suknia ślubna Katarzyny Cichopek wzbudziła zachwyt swoją klasyką i subtelnością, prawdziwym hitem okazała się jej druga kreacja. Kilka godzin po rozpoczęciu wesela aktorka zaprezentowała się w sukni bez ramion, z odważnymi wycięciami. To właśnie w tej stylizacji zatańczyła pierwszy taniec z Maciejem Kurzajewskim.

Druga suknia ślubna Cichopek była zupełnie inna niż ta z ceremonii. Choć utrzymana w jasnym kolorze to tym razem aktorka zdecydowała się na kolor ecru. Ten model to odejście od klasycznych kanonów ślubnej mody. Stylizacja natychmiast wzbudziła ogromne emocje i na zdjęciach widać, że Katarzyna Cichopek czuła się doskonale w tym stroju.

Projektantka Viola Piekut odpowiedzialna za ślubny look Cichopek

Za wszystkie ślubne stylizacje Katarzyny Cichopek odpowiadała Viola Piekut, aktorka na swój ślub miała przygotowane kilka kreacji na różne etapy uroczystości. Pierwsza z nich, zaprezentowana podczas ceremonii, była dopasowana, z długimi rękawami i klasycznym krojem. Druga była znacznie odważniejsza i zachwycała nowoczesnością i sensualnością.

Jako drugą stylizację Kasia wybrała klasyczny kombinezon w odcieniu ecru. Prosty, a jednocześnie wyrazisty w swojej formie - z dekoltem w szpic i subtelnymi kokardkami na ramionach, które stanowią jedyny, lecz charakterystyczny detal. To projekt oparty na czystości linii i harmonii proporcji. W jego prostocie kryje się nowoczesna elegancja – lekka, niewymuszona, z nutą kobiecej siły - wyznała nam Viola Piekut

Tak prezentowała się Katarzyna Cichopek na swoim ślubie!

Instagram @katarzyna cichopek

Zobacz także:

Instagram @katarzyna cichopek

Reklama

Do pierwszego tańca Katarzyna Cichopek wybrała dopasowaną, ale niezwykle odważną i kobiecą suknię.

Instagram @anialewandowska_official