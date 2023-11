Agata i Piotr Rubikowie powędrowali na imprezę w towarzystwie Anety Glam! Internauci szybko jednak zaczęli wytykać żonie muzyka, że nie pasowała do swoich koleżanek i ubrała się jak... "ciocia klocia".

Reklama

Fani bezlitośni dla Agaty Rubik

Kilka tygodni temu życie Rubików zmieniło się o 180 stopni. Całą rodziną przeprowadzili się do słonecznego Miami, gdzie rozpoczęli zupełnie nowy etap. Od tamtej pory chętnie relacjonują w sieci blaski i cienie życia na Florydzie, choć jednocześnie podkreślają, że czują się w tym miejscu doskonale. Wygląda na to, że Piotr i Agata Rubikowie nie wrócą do Polski, a przynajmniej nie w najbliższej przyszłości.

Agata Rubik z rodziną Instagram@agata_rubik

Zobacz także: Rubikowie zrobili to na tarasie. Głębokie spojrzenia w oczy i czuły dotyk

Para zdążyła już nawet nawiązać nowe znajomości, a do grona ich znajomych dołączyła niespodziewanie największa rywalka Caroline Derpieński, Aneta Glam! Ostatnio Agata Rubik i Aneta pozowały z uśmiechem przy miskach z pierogami, a teraz wybrały się razem na imprezę. Na przyjęciu dominował przepych, cekiny, brokat, neonowe kolory i... roznegliżowane ciała.

Agata Rubik na imprezie w Miami Instagram@agata_rubik

Zobacz także: Maciej Dowbor wyjawił tajemnicę Rubików. Będą na niego za to źli?

Fotkami z imprezy Agata podzieliła się oczywiście na Instagramie, a internauci od razu zwrócili jej uwagę, że ona i Piotr nie wpasowali się w klimat imprezy. Wszędzie nominował jaskrawy róż czy błękit, a tymczasem Piotr ubrał się w jasne spodnie i koszulę, a jego żona - w małą czarną i perły. Zdaniem fanów, mocno odstawali od reszty gości.

Fajne fotki, ale w Miami chyba nie nosi się czerni. Szkoda też, że sukienka nie uprasowana

Ciocia klocia na taką imprezę perły założyła. Miami czekało na takich Polaków

Wy tam jakby nie pasujecie

Reklama

Na szczęście pojawiły się też miłe głosy. Niektórzy stwierdzili, że otoczenie niewątpliwie służy Agacie Rubik. Pojawił się też komentarz od Agaty Arakel, która także bawiła się na tej imprezie i która oficjalnie przywitała Rubików w Miami. Zapowiedziała przy okazji, że szykuje się kolejne przyjęcie.