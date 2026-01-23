Po zakończeniu prezydentury Andrzej Duda i jego żona Agata Kornhauser-Duda zaskoczyli opinię publiczną. Para zdecydowała się na działalność gospodarczą, rozpoczynając nowy etap życia zawodowego. Ich decyzja o wejściu w świat biznesu budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza że podjęli już konkretne i kosztowne działania.

Andrzej i Agata Duda wkraczają do świata biznesu

Jeszcze niedawno do mediów trafiła wiadomość, że Agata Duda nie wraca do swojej dawnej pracy w krakowskim liceum. Ku zaskoczeniu wszystkich, Agata razem z mężem zaangażowała się w stworzenie własnego biznesu. Jak informuje WP, spółka komandytowa "Andrzej Duda PAAD" została formalnie zarejestrowana 19 grudnia 2025 roku w Krakowie. Umowę spółki podpisano nieco wcześniej – 1 grudnia tego samego roku. Siedziba firmy mieści się właśnie w Krakowie, mieście rodzinnym byłego prezydenta. Nazwa PAAD jest symboliczną grą skrótu PAD (Prezydent Andrzej Duda) z dodatkową literą A - nawiązującą do Agaty.

Warto wspomnieć, że Andrzej Duda prowadził swój program w Kanale Zero. Musiał jednak zakończyć działalność, ponieważ oglądalność programu była bardzo niska. Teraz zaskakuje swoim kolejnym pomysłem, tym razem o wiele bardziej dochodowym. Andrzej Duda, jako komplementariusz, zainwestował w firmę aż 500 tys. zł. To on odpowiada za zarządzanie, reprezentowanie spółki na zewnątrz i ponosi pełną odpowiedzialność finansową za jej zobowiązania. Agata Kornhauser-Duda, komandytariuszka, wnosi do spółki kapitał w wysokości 10 tys. zł. Mimo tej różnicy, udział Agaty w zyskach wynosi aż 50%, co stanowi istotny i zaskakujący szczegół tej inwestycji.

PAAD. Czym zajmuje się firma Andrzeja i Agaty Dudy?

Jak donosi WP, zakres działalności nowo utworzonej spółki jest bardzo szeroki. Firma "Andrzej Duda PAAD" oferuje doradztwo w zakresie zarządzania, planowania strategicznego i organizacyjnego, a także efektywności i strategii marketingowej. Spółka zajmuje się również badaniem rynku, opinii publicznej, nauką języków obcych oraz wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami.

Działalność ta bezpośrednio koresponduje z doświadczeniem zarówno Andrzeja Dudy, jak i Agaty Kornhauser-Dudy – byłej nauczycielki języka niemieckiego.

Firma Andrzeja i Agaty Dudy. Podział ról i zysków w spółce

W spółce komandytowej rola każdego z małżonków została wyraźnie określona. Andrzej Duda, jako komplementariusz, aktywnie zarządza firmą i odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Agata Kornhauser-Duda, choć formalnie nie uczestniczy w codziennym zarządzaniu, posiada prawa kontrolne i równe udziały w zyskach. Jej udział finansowy jest znacznie niższy, ale zapisany w umowie udział w zyskach wywołuje poruszenie – równy temu byłego prezydenta.

Ten ruch byłej pary prezydenckiej to nie tylko kolejny rozdział w ich karierze zawodowej, ale także wyraźny sygnał, że zamierzają wykorzystać zdobyte doświadczenie i rozpoznawalność w świecie biznesu. Czy spółka przyniesie im sukces? Tego dowiemy się już wkrótce.

