Andrzej Duda w emocjonalnym wywiadzie: "Niech się głupi śmieją!"

Były prezydent Andrzej Duda był gościem programu „Nawrocki w Polsce”, emitowanego na antenie wPolsce24. Prowadzącym był Daniel Nawrocki – syn aktualnego prezydenta Karola Nawrockiego. Rozmowa odbyła się w wyjątkowej scenerii krakowskich Bulwarów Wiślanych.

Wywiad nie miał charakteru klasycznego spotkania w studiu – rozmówcy odbyli spacer, który sprzyjał bardziej osobistej i szczerej rozmowie. Głównym tematem było życie polityczne Dudy, jego początki w polityce oraz refleksje po zakończeniu kadencji prezydenckiej.

Andrzej Duda nie marzył o prezydenturze. Szczera rozmowa z Danielem Nawrockim

Rozmowa rozpoczęła się od pytania Nawrockiego o początki kariery Dudy. Prowadzący przypomniał, że były prezydent nie dowierzał w swoją kandydaturę. Duda przyznał mu rację, ponieważ w tamtym okresie widział – jego zdaniem – lepszych kandydatów.

Nie dowierzał pan, że zostanie kandydatem na prezydenta na początku, gdy były badania, analizy przypomniał Daniel Nawrocki.

Uważałem, że są lepsi. (...) Nie było to nigdy moim marzeniem, żeby zostać prezydentem, nie śniłem o tym. Do wszystkich funkcji, jakie sprawowałem w polityce, podchodziłem jako do służby, bo nigdy to nie był cel sam w sobie. Uważałem, że są zadania do zrealizowania przyznał Duda.

Andrzej Duda wzburzył się podczas rozmowy z Danielem Nawrockim

Moment największego napięcia nastąpił, gdy rozmowa zeszła na temat słynnego powiedzenia Dudy: „Ja się ciągle czegoś uczę”. Były prezydent przypomniał, jak ważny był dla niego rozwój osobisty i edukacja.

Cały czas myślałem o rozwoju. Słynne moje powiedzenie „ja się ciągle czegoś uczę”, no tak, ja się ciągle czegoś uczę zaznaczył Duda.

Ktoś się może śmiać, proszę bardzo... Niech się głupi z tego śmieją i nic nie robią. Będzie mniejsza konkurencja dla pana redaktora, dla naszych dzieci. Będzie mniejsza konkurencja, jeżeli durnie nie będą nic robili, nie będą się rozwijali, to będzie wspaniale. Jeśli się z tego śmieją, to niech się śmieją dalej powiedział wyraźnie wzburzony.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie były prezydent RP regularnie udziela wywiadów i pojawia się w mediach. Zdążył ujawnić, że nie zamierza przejść na emeryturę. Wszystko wskazuje na to, że będziemy go coraz częściej widzieli w przestrzeni publicznej, ponieważ okazało się, że Andrzej Duda będzie prowadził swój program. Zadebiutuje już w połowie września.

Daniel Nawrocki dostał własny program

Program „Nawrocki w Polsce”, prowadzony przez Daniela Nawrockiego, stanowi nowe podejście do rozmów politycznych. Format bazuje na szczerej, często nieformalnej rozmowie w nietypowych lokalizacjach, co pozwala na ukazanie polityków w mniej oficjalnym świetle.

