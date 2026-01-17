Czym dziś zajmuje się Agata Duda? Kilka miesięcy po tym, jak Andrzej Duda przestał być prezydentem Polski, na jaw wyszła prawda o jego żonie. Jest komentarz w sprawie byłej pierwszej damy.

Agata Kornhauser-Duda znika z życia publicznego

Agata Kornhauser-Duda, żona byłego prezydenta Andrzeja Dudy, po zakończeniu drugiej kadencji męża w sierpniu 2025 roku całkowicie wycofała się z życia publicznego. Od momentu przeprowadzki z Pałacu Prezydenckiego do rodzinnego Krakowa, nie pojawia się publicznie, ale w mediach pojawiają się spekulacje na temat jej dalszych losów. Kilka miesięcy temu wszyscy zastanawiali się, czy Agata Duda ma nową pracę w NBP. Teraz Andrzej Duda przerwał spekulacje i powiedział wprost, co tak naprawdę robi jego żona.

Brak powrotu do pracy w krakowskim liceum

Przed objęciem funkcji Pierwszej Damy, Agata Kornhauser-Duda przez lata pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. Po wyprowadzce z Warszawy nie powróciła jednak na dawne stanowisko. Placówka nie wyraziła chęci odnowienia współpracy, mimo że uczniowie wspominali ją bardzo pozytywnie.

W październiku 2025 roku media informowały o możliwym zatrudnieniu byłej Pierwszej Damy w Narodowym Banku Polskim jako doradczyni prezesa Adama Glapińskiego. Doniesienia te zostały jednak szybko i stanowczo zdementowane przez rzecznika NBP.

Andrzej Duda ujawnia prawdę o żonie

Teraz Andrzej Duda w rozmowie z mediami zabrał głos w sprawie swojej żony i ujawnił, co tak naprawdę robi była pierwsza dama. W studiu „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego” Andrzej Duda jednoznacznie odniósł się do sytuacji swojej żony. Zdradził, że Agata Kornhauser-Duda obecnie „nie zajmuje się niczym” i przebywa w domu. Były prezydent podkreślił, że jest to jej świadoma decyzja.

Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturą. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór powiedział Andrzej Duda.

Według słów byłego prezydenta, jego żona uznała, że po dziesięciu latach pełnienia obowiązków Pierwszej Damy potrzebuje odpoczynku i czasu dla siebie.

Powiedziała mi, że ona po prostu potrzebuje odpoczynku po tych 10 latach, że potrzebuje się trochę wyciszyć. Ja jako mąż staram się zadbać o jej spokój dodał Andrzej Duda.

