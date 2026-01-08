Andrzej Duda był prezydentem Polski w latach 2015–2025. Mimo że przeszedł już na emeryturę, wciąż pozostaje aktywny medialnie. 27 czerwca 2025 roku wydał swoją autobiografię pt. "To ja". Obecnie chętnie udziela wywiadów i komentuje to, co dzieje się w polskiej polityce. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim wyznał, co naprawdę sądzi o nowym prezydencie Polski - Karolu Nawrockim. Niespodziewanie wtrącił także informacje o córce i wnukach!

Andrzej Duda szczerze o Karolu Nawrockim. Wspomniał o córce i wnukach

8 stycznia, Andrzej Duda odwiedził RadioZET i udzielił ciekawego wywiadu w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Prowadzący przytoczył słowa polityków z obozu rządzącego, którzy otwarcie narzekali na nowego prezydenta. Andrzej Duda odpowiedział konkretnie.

Jeżeli narzekają przedstawiciele obozu rządzącego, że mają złe kontakty z prezydentem, niech się bardziej starają po prostu stwierdził Andrzej Duda.

Dziennikarz wspomniał także, że wielu Polaków tęskni za jego prezydenturą. W odpowiedzi Duda postawił sprawę jasno, mówiąc, co tak naprawdę myśli o Karolu Nawrockim.

Jest Nawrocki, Dudy ni ma, sorry, taki mamy klimat. Tak zdecydowali Polacy. Pan prezydent Nawrocki prowadzi swoją politykę, zresztą jak każdy prezydent i bardzo dobrze, że ma swoją politykę odpowiedział Duda.

Andrzej Duda niespodziewanie wspomniał o swojej córce i przyszłych wnukach. Dodał, że najważniejsze jest dla niego dobro Rzeczypospolitej. W swoich słowach życzył Karolowi Nawrockiemu jak najlepszej prezydentury.

Tak jak powiedziałem na wstępie, życzę prezydentowi, życzę sobie, życzę mojej córce, jej pokoleniu, wnukom naszym w przyszłości kiedyś, żeby Karol Nawrocki był lepszym prezydentem niż Andrzej Duda...I żeby każdy kolejny prezydent Polski był jeszcze lepszy niż poprzedni prezydenci, bo na tym ma polegać dobro Rzeczpospolitej opowiedział Andrzej Duda.

Tyle wynosi emerytura byłego prezydenta Polski

Po zakończeniu kadencji Andrzej Duda powrócił do Krakowa. Polityk sam pochwalił się, ile wynosi jego emerytura. Pod koniec listopada 2025 roku opublikował wyciąg z banku i dodał wymowny wpis.

Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej 'odprawy' dostałem na konto pierwszą prezydencką 'emeryturę'. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji napisał były prezydent Polski.

Okazało się, że były prezydent Polski otrzymuje na swoje konto blisko 9 tys. 349 zł. Zdania internautów są mocno podzielone. Jedni twierdzą, że to za duża kwota, a inni że to "śmieszne pieniądze".

Pasuje, można żyć

Wiele osób chciałoby mieć taką emeryturę komentowali internauci.

