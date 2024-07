Wiele wskazuje, że dzisiejsze wydanie tygodnia "Wprost" okaże się najbardziej szokującym obyczajowo wydaniem ostatnich lat (przynajmniej do przyszłego tygodnia, kiedy opublikują drugą część swojego śledztwa). Wszystko za sprawą okładkowego tematu "Nieznana twarz szefa Faktów TVN". W artykule opisano wydarzenia, które delikatnie mówiąc, negatywnie rzutują na wizerunek Kamila Durczoka.

Kontynuując temat molestowania i mobbingu w jednej z dużych stacji telewizyjnych, do "Wprost" odezwał się warszawski biznesmen. Przedstawił historię z głównym udziałem 29-letniej PRówki i znanego dziennikarza, z drogim 130-metrowym mieszkaniem na Mokotowie, białym proszkiem, policją, potężną ilością pornografii, gadżetami erotycznymi i listem ze skarbówki w tle.

Z opisu gazety wynika, że jednym z uczestników przedstawionych wydarzeń był Kamil Durczok, co potwierdza rzecznik prasowy Policji. Dziennikarza podobno wylegitymowano i spisano przed mieszkaniem, do którego próbowali się dostać.

"Wprost" skontaktowało się z Durczokiem w tej sprawie prosząc o komentarz. Oto zapis rozmowy:

Dziennikarz unika odpowiedzi, jest wyraźnie zdenerwowany. W ciągu krótkiej rozmowy kilkakrotnie zmienia wersje. Jego tłumaczenia nie są spójne.

- Nie zamierzam się do tego ustosunkowywać - rzuca na początek.

- Dlaczego?

- Dlatego. Nic się nie wydarzyła w moim życiu na Górnym Mokotowie, żebym musiał o tym opowiadać.

- Ale zostawiłem bardzo dużo swoich osobistych rzeczy w tym mieszkaniu. Notatki, pendrive'y...

- Niczego tam nie zostawiłem.

- Tam są twoje rzeczy. Widzieliśmy je.

- Moje?!

Durczok jest coraz bardziej zdenerwowany. Najpierw sugeruje, że to nie on przyniósł swoje rzeczy do tajemniczego mieszkania.

- A czy to nie są rzeczy z mojego skradzionego laptopa, którego mi ukradli w listopadzie? Miałem włamanie do mieszkania, możecie to sprawdzić. Zgłosiłem wtedy kradzież laptopa, zegarków.

Zwracamy uwagę, że to nielogiczne, bo w apartamencie są na przykład odręczne notatki z przygotowywania "Faktów", którymi kieruje. Odpowiada, że złodzieje mogli mu zabrać różne rzeczy.

Zwracamy mu uwagę, że są dowody, że jednak był w tym mieszkaniu. Policja potwierdza, że go spisała. Dziennikarz natychmiast zmienia wersję.

- Miało miejsce takie zdarzenie. To jest prawda, że zostałem, jako świadek czegoś tam, spisany. I panowie policjanci powiedzieli: "Do widzenia". I tyle. Przepraszam, ale to nie jest rozmowa, którą chcę ciągnąć. Nie rozumiem, z czym to ma związek.

Pytamy, czemu barykadował się w mieszkaniu? W odpowiedzi Durczok żegna się i kończy rozmowę.