Adriana Kalska się zaręczyła? Na jej dłoni pojawił się pierścionek. Aktorka zabrała głos

Iza i Marcin w „M jak miłość” to obecnie jedna z najsympatyczniejszych par w serialu. To przy pięknej brunetce Chodakowski w końcu znalazł rodzinny spokój, choć ich relacja od początku jest bardzo dramatyczna, to fani serialu nie wyobrażają sobie, że ten związek może się rozpaść. Co prawda między nimi coraz częściej pojawia się temat rozwodu - w serialu jeszcze nic nie zostało przesądzone. Jednak widzowie hitu TVP2 coraz częściej dzielą się w sieci wątpliwościami na temat dalszych losów Izy w „M jak miłość”. Emocje podsyciło ostatnie zdjęcie Adriany Kalskiej, które opublikowała na Instagramie. O co chodzi? Adriana Kalska pożegna się z "M jak miłość"? Adriana Kalska ostatnio coraz częściej publikuje w mediach społecznościowych nowe zdjęcia z planu serialu „Papiery na szczęście” . Aktorka pochwaliła się też nagraniem z kręcenia czołówki do nowego serialu TVN7 i widać, że nowa rola wyjątkowo jej się podoba. Tymczasem fani zastanawiają się co dalej z rolą Izy w „M jak miłość” ? Mam nadzieje ze to nie oznacza odejscia z m jak milosc? 😢 Mam nadzieję że nie zniknie pani z m jak miłość 🤔 tez mam taka nadzieje Zobacz także: Adriana Kalska gwiazdą nowego serialu TVN 7! W jaką rolę wcieli się piękna aktorka? Adriana Kalska nie zdecydowała się odpowiedzieć na pytania Internautów dotyczące jej dalszych losów w serialu "M jak miłość". Wygląda jednak na to, że aktorka po prostu chciała się pochwalić fanom relacjami zza kulis nowego serialu i stąd na jej instagramowym profilu więcej zdjęć dotyczących hitu TVN7 „Papiery na szczęście”. Wyświetl ten post na Instagramie....