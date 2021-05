Bartek z „ M jak miłość ” wkrótce pojawi się w popularnym serialu konkurencyjnej stacji. Jak donosi se.pl, Arkadiusza Smoleńskiego zobaczymy już w lipcu w serialu „Na Wspólnej”. Aktor zagra policjanta, który będzie pracował nad sprawą śmierci pacjenta doktora Ostrowskiego (Marek Kalita). Czy w związku z nową rolą nie zobaczymy już Bartka w „M jak miłość”? A może jego rola będzie znacznie ograniczona? Bartek zniknie z "M jak miłość"? Aktor gra rolę Bartka w serialu „M jak miłość” od niedawna. Jednak już teraz przyniosła mu ona ogromną popularność. Dramatyczne losy Uli i Lisieckiego są obecnie jednym z pierwszoplanowych wątków w serialu i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. W kolejnym sezonie para będzie świeżo upieczonym małżeństwem, ale sielanka w ich związku nie potrwa długo. Na drodze do ich szczęścia stanie bowiem Janek (Tomas Kollarik)! Okazuje się, że mimo wielu obowiązków, Arkadiusz Smoleński dostał nową rolę. Co zaskakujące, będzie grał policjanta w serialu konkurencyjnej stacji. Rzadko się zdarza, aby gwiazdor otrzymał taką zgodę! Według informacji se.pl, nowa rola w „Na Wspólnej” nie oznacza rezygnacji z serialu „M jak miłość”. Jaką rolę zagra Arkadiusz Smoleński w "Na Wspólnej"? Nowa rola to duże wyzwanie. Po tym, jak w produkcji TVP2 Smoleński grał bandziora, teraz wcieli się w postać policjanta. Jego zadaniem będzie rozwikłanie śmierci pacjenta doktora Arka Ostrowskiego. Jeszcze nie wiadomo, jak długo będziemy mogli oglądać go w "Na Wspólnej". Wiemy jednak, że na ekranie pojawi się już w lipcu podczas przesłuchań, które będzie prowadził. Wszystko wskazuje na to, że będzie to tylko epizod. Będziecie oglądać? ...