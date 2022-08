Jak Katarzyna Glinka radzi sobie po rozstaniu? Opublikowała wymowny wpis

Katarzyna Glinka 5 maja poinformowała, że na świat przyszedł jej drugi syn, który otrzymał imię Leo. Aktorka rzadko publikuje w sieci zdjęcia starszego syna i dba o prywatność, ale wydaje się, że w tym przypadku częściej będziemy oglądać zdjęcia chłopca. Gwiazda pochwaliła się właśnie kolejną fotografią, na której twarz Leo jest bardziej widoczna, a w komentarzach pojawiają się sugestie, że to cała mama! Zobaczcie... Katarzyna Glinka pokazała nowe zdjęcie synka. Podobny do mamy? Gwiazda "Barw szczęścia" podziękowała za gratulacje z okazji narodzin synka i opublikowała nowe zdjęcie Leo. Tym razem twarz dziecka jest bardziej widoczna! Bardzo dziękujemy za życzenia i gratulacje❤️❤️❤️ jestem szczerze wzruszona i szczęśliwa. Ściskam Was Wasza k ... - napisała na Instagramie Katarzyna Glinka. Fani aktorki są zachwyceni nowym zdjęciem jej synka i już doszukują się podobieństwa do mamy. Katarzyna Zielińska jako pierwsza zauważyła, że Leo ma usta po swojej mamie: Ma twoje usta💋 Na ten komentarz szybko zareagowała Kasia Glinka, która przyznała, że oszalała na punkcie swojego nowo narodzonego synka: Kasiu jestem tak w nim zakochana ...zwariowałam❤️ Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Też widzicie podobieństwo do Katarzyny Glinki? Wyświetl ten post na Instagramie. Bardzo dziękujemy za życzenia i gratulacje❤️❤️❤️ jestem szczerze wzruszona i szczęśliwa. Ściskam Was Wasza k ... #newborn#newbaby#son#myson#familytime#ourtime#baby# Post udostępniony przez Katarzyna Glinka (@katarzynaglinka) Maj 10, 2020 o 3:56 PDT...